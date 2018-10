meteoweb.eu

: RT @alessiapiccioni: La 'Gerusalemme Verde'?, campagna di promozione della porta della Via Francigena nel Lazio. @SkylabStudios_ ha presen… - MarcoPiastra : RT @alessiapiccioni: La 'Gerusalemme Verde'?, campagna di promozione della porta della Via Francigena nel Lazio. @SkylabStudios_ ha presen… - redontuscia : RT @ONTUSCIA: La Gerusalemme Verde, campagna di promozione della porta della Via Francigena nel Lazio - ONTUSCIA : La Gerusalemme Verde, campagna di promozione della porta della Via Francigena nel Lazio -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) In occasione del World Tourism Event 2018 a Siena, il Comune di Acquapendente ha presentato la nuova immagine che accompagnerà la città in un’innovativadi comunicazione e. Il progetto, finanziato dal bandoRegione“Reti d’impresa tra attività economiche su strada“, ha come protagonista la rete commerciale di imprese presenti sul territorio “” e il comune di Acquapendente. Al centro dell’operazione il patrimonio culturale e naturalistico che da sempre rende Acquapendente una meta apprezzata principalmente per il passaggioVia. LaViadelapre al territorio accompagnando il turista passo passo tra le eccellenze e i percorsipiccola “Gerusalemme Verde“. Durante la tre giorni di Siena, dedicata ai patrimoni Unesco mondiali, Skylab ...