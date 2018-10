La fine del Mondo inizierà il 21 ottobre sette anni di catastrofi

Matteo Renzi : "Io tradito dai malati di sindrome del beneficiato rancoroso. Il reddito di cittadinanza? Sarà la fine dei 5 Stelle" : "Sai chi mi colpisce? Quelli che Andreotti chiamava chiamava i malati da sindrome del beneficiato rancoroso". Con queste parole Matteo Renzi ha risposto a Maurizio Costanzo nel corso di un'intervista in cui sono stati presentati alcuni passaggi di 'Firenze secondo me', il documentario di cui è protagonista e che andrà in onda su Mediaset.Renzi ha tracciato l'identikit delle persone che lo avrebbero tradito mentre era al potere: ...

Animali : lancio dell’Iniziativa dei Cittadini europei per mettere fine all’uso delle gabbie negli allevamenti : In Italia 21 milioni di galline, 24 milioni di conigli, 500 mila scrofe e circa 5 milioni di quaglie sono ancora allevate in gabbia. Nell’Unione europea gli Animali allevati in gabbia sono 300 milioni. Sono più di 130 le associazioni della coalizione europea “End the cage age”, l’Iniziativa dei Cittadini europei (ICE) per chiedere la fine dell’uso delle gabbie negli allevamenti. Dovranno raccogliere un milione di firme nell’arco di un anno. Le ...

F1 - GP Giappone 2018 : il calendario del fine settimana. Programma - orari e tv : Il Circus del Mondiale 2018 di Formula Uno torna subito in azione e si va in Giappone, sul celebre tracciato di Suzuka, per il 17° round iridato. Ci si aspetta il solito confronto tra Ferrari e Mercedes con le Frecce d’Argento che, con Lewis Hamilton, sembrano aver cambiato il loro passo e creato un margine importante nei confronti della Rossa. Il trionfo di Sochi del britannico, davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas è stato ...

fine dell'Euro? Salvini avverte : "Cara Ue - noi siamo sovrani" : Parole di fuoco dall’Europa per la nota d’aggiornamento del Def italiano, mercati in subbuglio e spread in rialzo. Ora conta il carattere. Salvini dichiara battaglia Segui su affaritaliani.it

Tria non convince la commissione Ue sul Def. Juncker : 'Bisogna essere rigidi altrimenti rischiamo la fine dell'euro' : Giudizi severi da parte della commissione europea sulla manovra del governo italiano. Per i commissari Moscovici e Dombrovskis il piano di bilancio non sembra rispettare le regole europee -

Manovra - Tria risponde a Junker : “Non ci sarà nessuna fine dell’euro” : “Io non ho parlato con Junker ma è una sua opinione. Non ci sarà nessuna fine dell’euro”. Così il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, risponde al presidente della Commissione Europea Jean-Claude Junker, intervistato a Lussembrugo all’uscita dai vertici di Eurogruppo e Ecofin. L'articolo Manovra, Tria risponde a Junker: “Non ci sarà nessuna fine dell’euro” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Motomondiale - GP Thailandia 2018 : il calendario del fine settimana. Programma - orari e tv : Dopo le emozioni di Aragon il Motomondiale parte per la prima delle quattro gare dall’altra parte del mondo. Si incomincia con il Gran Premio di Thailandia di Buriram, che anticiperà le tappe di Giappone, Australia e Malesia, prima di fare ritorno in Europa a Valencia per il rompete le righe finale. Il fine settimana thailandese sarà importante soprattutto per Moto2 e Moto3, dato che nella classe regina Marc Marquez ha già ampiamente le ...

Manovra - scontro con l'Ue Junker «Rigidi con l'Italia o è la fine dell'euro» : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Al via le nozze Luxottica-Essilor Un colosso mondiale ...

Tria : non ci sarà nessuna fine dell'euro : Lussemburgo, 1 ott., askanews, - 'Non ci sarà nessuna fine dell'euro'. Lo ha detto stasera a Lussemburgo il ministro dell'Economia Giovanni Tria, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle affermazioni odierne del presidente della Commissione Jean-Claude Juncker secondo cui un eventuale 'trattamento preferenziale all'...

Tria rassicura l'Ue ma a Juncker non basta : "Rigidi con l'Italia o sarà la fine dell'euro" | Conte da Mattarella : "Incontro proficuo" : Il ministro dell'Economia ha invitato i partner europei a stare "tranquilli" e ha rassicurato sul fatto che "il debito-Pil scenderà nel 2019". Poi il rientro a Roma anticipato a Roma senza partecipare all'Ecofin. Tensione sui titoli italiani: spread più alto, la Borsa fallisce il recupero.

Tria a Juncker : nessuna fine dell'euro : 21.35 Il 2,4% "è un numero che non corrisponde ad alcune regole europee,ma fa parte della normale dinamica Ue, è sempre accaduto a molti Paesi nel corso degli ultimi decenni: sono pochi quelli in regola con Ue".Non significa che non va rispettata la legge, ma "ci sono delle situazioni economiche in cui bisogna fare delle valutazioni". Così il ministro Tria. Importante è "la qualità della manovra. Questa è di crescita.Se non vinciamo la ...

Juncker : si sia rigidi con l'Italia - altrimenti è la fine dell'euro : "Se l'Italia vuole un trattamento particolare supplementare, questo vorrebbe dire la fine dell'euro. Bisogna essere molto rigidi". Lo ha detto il presidente della Commissione Ue, Jean-Claud Juncker, ...