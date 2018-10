La figlia di 14 mesi piange troppo | padre le sigilla gli occhi e la bocca con la colla

La figlia di 14 mesi piange troppo - padre le chiude la bocca con la colla : Se fosse obbligatorio conseguire una 'patente' per diventare genitori, il 29enne texano Johnnie Lee Carter non la otterrebbe mai. La sua totale incapacità di tenere sotto controllo i suoi accessi d'...

Bari - stupra una 14enne mentre la figlia di 3 mesi (che poi ucciderà) è in ospedale : 3 anni di carcere : Condanna in primo grado per Giuseppe Difonzo accusato di aver stuprato una 14enne a casa mentre la moglie era in ospedale al capezzale della figlia neonata dei due. Poco più di un mese dopo quest'episodio, l'uomo avrebbe strangolato e ucciso la piccola e per questo delitto è in corso il processo alla Corte di Assise.Continua a leggere

Si rifiuta di dare le generalità - picchiata dai poliziotti davanti alla figlia di 18 mesi : La donna era stata interrogata perché aveva una birra sul telo in spiaggia e si era sottoposta anche ad alcol test, risultato negativo, ma quando gli agenti hanno voluto sapere anche il suo nome si è opposta ed è stata arrestata.Continua a leggere

Neve - la figlia di Jacinda Ardern - a tre mesi partecipa all’Assemblea Generale dell’Onu : Jacinda Ardern all'assemblea Generale ONU con la figlia NeveJacinda Ardern all'assemblea Generale ONU con la figlia NeveJacinda Ardern all'assemblea Generale ONU con la figlia NeveJacinda Ardern all'assemblea Generale ONU con la figlia NeveJacinda Ardern all'assemblea Generale ONU con la figlia NeveJacinda Ardern all'assemblea Generale ONU con la figlia NeveJacinda Ardern all'assemblea Generale ONU con la figlia NeveJacinda Ardern all'assemblea ...

Cristiano De André - la figlia Fabrizia a Domenica Live : "Vorrei un padre vicino. Ha visto mio figlio solo una volta in 8 mesi" : Fabrizia De André è la primogenita di Cristiano De André, il cantautore figlio del celebre cantautore genovese Fabrizio De André. Dopo l'intervista ai gemelli figli di Cristiano De André, Francesca e Filippo, anche Fabrizia ha presenziato nello studio di Domenica Live, programma in onda su Canale 5, per essere intervistata da Barbara D'Urso.Fabrizia De Andrè, diventata mamma da poco tempo, ha esordito, affermando di aver sempre avuto un ...

Carlotta Mantovan - dopo mesi dalla morte di Fabrizio Frizzi - torna sui social con la dedica per il primo giorno di scuola della figlia Stella : Carlotta Mantovan: le dolci parole per il primo giorno di scuola della figlia Stella “primo giorno di scuola amore mio, ti amo”: Carlotta Mantovan dedica queste parole alla figlia Stella, nata dal suo grande amore con Fabrizio Frizzi. Rimasta sola con la sua bambina, la Mantovan sta cercando di andare avanti e ritrovare se stessa. dopo aver trascorso sei, lunghi mesi lontana dai social, dedicandosi solo a sua figlia a cui la morte ha ...

Carlotta Mantovan - foto su Instagram con la figlia Stella/ La moglie di Fabrizio Frizzi sui social dopo mesi : Carlotta Mantovan, foto su Instagram con la figlia Stella. Ultime notizie, la moglie di Fabrizio Frizzi sui social dopo mesi di silenzi: la vicinanza dei fan(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 23:15:00 GMT)

Usa - richiedente asilo chiede 40 milioni per la morte della figlia di 19 mesi - ammalata in un centro al confine : Yazmin Juarez, richiedente asilo guatemalteca, ha presentato una richiesta di risarcimento di 40 milioni di dollari alle autorità statunitensi per omicidio colposo per la morte della figlia. La giovane donna è stata in una centro di detenzione della polizia di frontiera americana con la sua bambina di 19 mesi a marzo di questo anno: la bambina è morta sei settimane dopo il rilascio. Gli avvocati della donna, hanno dichiarato ai media che la ...

Rapiscono la figlia di 5 mesi malata e fuggono in Francia : arrestati : Rapiscono la figlia di 5 mesi malata e fuggono in Francia: arrestati La bimba era affetta da una grave patologia e si sarebbe dovuta operare al Meyer di Firenze. I genitori sono accusati di sequestro di persona, tentate lesioni aggravate e trattenimento di minore all'estero Parole chiave: ...

