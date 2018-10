La community di Call of Duty celebra il programma #CODNATION

La serie ufficiale di fumetti di Call of Duty : Black Ops 4 debutta oggi - gratis per la community : Nella giornata di oggi Activision e Treyarch hanno annunciato il fumetto ufficiale di una serie di 10 numeri che presenta gli iconici Specialisti dell'universo Black Ops in un modo completamente nuovo.La serie di fumetti è disponibile gratuitamente per la community su www.CallofDuty.com/comics e presenta storie tratte dalle menti di Greg Rucka, Chris Roberson, Jeremy Barlow, K.A. McDonald, Aaron Duran, Matthew Robinson e Tony Shasteen. La ...