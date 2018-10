La cisterna esplode all' improvviso | gravi due operai

Nigeria : esplode auto cisterna - 35 morti : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Bologna - esplode cisterna a Borgo Panigale : un morto e 100 feriti - il video dell'incidente : Un violento impatto e la spaventosa esplosione. Intorno alle 13:40 un’autocisterna [video] ha preso fuoco in zona Borgo Panigale a Bologna provocando un morto, il conducente del tir, e cento feriti alcuni gravi ma non in pericolo di vita. Per un equivoco era stato comunicato il decesso di una seconda persona poi smentito. A causare la deflagrazione sembra sia stato un incidente stradale tra le uscite 2 e 3 della tangenziale. Secondo le prime ...