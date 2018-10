La boxe piange Graciano Rocchigiani | investito da un' auto in Sicilia

ilgiornale

: Rocky tragico schianto: il mondo della boxe piange Graciano Rocchigiani - #Rocky #tragico #schianto: #mondo - zazoomblog : Rocky tragico schianto: il mondo della boxe piange Graciano Rocchigiani - #Rocky #tragico #schianto: #mondo -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Il mondo dellala morte diRocky, deceduto all'età di 54 anni in tragiche circostanze. Il tedesco di origini italiane, infatti, si trovava a Belpasso a Catania e nella notte tra martedì e mercoledì, verso le 23:30, è statoda un'mobile mentre camminava, barcollante, sul ciglio della superstrada statale 121. A investire l'ex campione del mondo dei pesi mediomassimi è stato un giovane ragazzo di 29 anni, originario di Catania, a bordo della sua Smart. L'uomo è stato subito condotto all'ospedale per accertamenti che non hanno rilevato anomalie, mentre il corpo diè stato trasportato all'obitorio.La carriera diè stata prolifica nelladato che nel 1982, a soli 19 anni, si laureò campione del mondo dei pesi medi tra i dilettanti e l'anno successivo diventò professionista. L'uomo nato a Duisburg in tutta la sua ...