La banca Robin Hood | direttore rubava ai ricchi per aiutare i più poveri

(Di mercoledì 3 ottobre 2018)aiper dare ai. Ecco, le gesta e gli insegnamenti del popolare eroe britannico sono arrivati fino a Forni di Sopra, piccolo comune italiane di mille anime in provincia di Udine. A prendere esempio dal paladino è stato ildelladi Carnia e Gemonese del Credito Cooperativo che, quatto quatto, è riuscito nell"impresa di far sparire circa un milione di euro dai conti dei correntisti più facoltosi, facendolo confluire in quello dei più.Per ben sette anni - come riporta il Corriere della Sera - è riuscito nella sua opera "di bene", finché è stato scoperto e ovviamente licenziato in tronco dall"istitutorio, che ha constatato l"ammanco a sei zeri.Scattate le indagini, la procura ha contestato al modernol"appropriazione indebita e la truffa. E lui, che si è visto la casa sequestrata, ha patteggiato due anni con pena sospesa ...