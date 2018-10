Kim Kardashian | la figlia tra sfilate e borse da 2000 dollari

Kim Kardashian - la figlia di 5 anni North West in giro con la borsa da 2500 euro Foto : Ha sicuramente preso dalla mamma la piccola North West. La figlia di Kim Kardashian, socialite da milioni di follower e il rapper Kenye West infatti, nonostante i cinque anni d?età,...

La dieta di Kim Kardashian : cosa fare per perdere 10 chili : Kim Kardashian festeggia un anno di dieta e dieci chili in meno. L'influencer più famosa al mondo ha sfoggiato su il suo nuovo corpo , ottenuto grazie ad un regime alimentare particolare e ad un duro allenamento. Durante le sue due gravidanze la modella aveva messo su qualche chilo che non ...

Kanye West attacca Drake per i rumors su Kim Kardashian e tira in mezzo anche Rihanna : Oh oh The post Kanye West attacca Drake per i rumors su Kim Kardashian e tira in mezzo anche Rihanna appeared first on News Mtv Italia.

Cos'è la maschera per il viso a base di sangue usata da Kim Kardashian e i pericoli : Da quel momento la vampire facial è diventata virale e tantissime donne in tutto il mondo hanno deciso di provare questo rimedio di bellezza che promette di regalare una pelle compatta e perfetta, ...

Cos’è la maschera per il viso a base di sangue usata da Kim Kardashian e i pericoli : La nuova ossessione delle star, decisamente pericolosa, si chiama Vampire Facial ed è una maschera per il viso a base di sangue. A lanciare la moda è stata Kim Kardashian, che su Instagram ha condiviso alcune foto durante il trattamento effettuato in una celebre Spa di Los Angeles. Da quel momento la vampire facial è diventata virale e tantissime donne in tutto il mondo hanno deciso di provare questo rimedio di bellezza che promette di regalare ...

Kim Kardashian - nudo photoshoppato sui social : Per pubblicizzare la sua ultima collezione di trucchi Kim Kardashian ha ben pensato di spogliarsi, di nuovo, su Instagram. Scatto da oltre 4 milioni di 'like', per la regina dei reality, ricoperta di fiori nelle parti intime, con i capelli sciolti e delle curve a detta di molti esageratamente 'sottili'.L'accusa di aver photoshoppato lo scatto, non a caso, è presto diventata virale, anche perché le costole di Kim sono chiaramente troppo ...

Kim Kardashian è tornata in forma : ha perso 10 chili : Kim Kardashian sfoggia su Instagram il suo nuovo corpo con 10 chili in meno. Ha deciso di tornare in forma dopo aver accumulato 31 chili durante la sua 2ª gravidanza. Su Twitter ha scritto di essere emozionata, perché fino ad ora ha perso 14 chili, ma ne deve perdere altri 17. 🔫 super soaker 🔫 pic.twitter.com/0H1ZHSDVbn— Kim Kardashian West @KimKardashian 10 settembre 2018 Un corpo bellissimo, grazie a dieta e allenamento Da ...

Kim Kardashian si è iscritta all’università : Imprenditrice di successo, star dei reality, moglie, mamma e a breve anche laureata. Forse. Nel dubbio Kim Kardashian si è iscritta all'università, optando per la facoltà di legge. A rivelare l'inattesa novità di settembre suo marito, Kanye West, nel corso della Fashion Week di New York. prosegui la letturaKim Kardashian si è iscritta all’università pubblicato su Gossipblog.it 11 settembre 2018 10:07.

