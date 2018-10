Ketama126 | ' Non sto dicendo che la droga è bella | la mostro per quello che

Blastingnews

: 'Se siamo nati storti Non moriremo dritti' Ketama126 - Con te - filippocioni : 'Se siamo nati storti Non moriremo dritti' Ketama126 - Con te - martinraffaell : RT @vPone: Secondo me se non ti affezioni a Ketama126 c'hai proprio il cuore marcio - vPone : Secondo me se non ti affezioni a Ketama126 c'hai proprio il cuore marcio -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Uno dei nomi caldi della nuova musica italiana è sicuramentedi Ketama 126, rapper e producer, elemento di punta della 'Love Gang', il collettivo musicale che qualcuno inserisce nel grande calderone dell'indie-Rap romano, mentre per altri la definizione più consona del Gruppo sarebbe quella di 'post-trap' che include anche anche altri nomi di spicco della scena capitolina, come ad esempio Franco 126 e Carl Brave, solo per citarne alcuni. I testi di Piero Baldini, questo il vero nome di Ketama 126, sono spesso intrisi di riferimenti all'utilizzo di sostanze stupefacenti di vario genere VIDEO, circostanza questa che recentemente ha suscitato le critiche di diversi ascoltatori, nonostante l'artista abbia più volte ribadito come il suo intento sia semplicementedi raccontare una realta' contemporanea, che sicuramente caratterizza i nostri tempi, sia per le strade del centro ...