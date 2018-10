Juventus-Young Boys | le pagelle | Cuadrado signore degli assist

Video/ Juventus Young Boys (3-0) : highlights e gol della partita (Champions League gruppo H) : Video Juventus Young Boys (risultato finale 3-0): gli highlights e i gol della partita per il gruppo H di Champions League. Decide la tripletta di Dybala, agevole vittoria dei bianconeri(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 03:03:00 GMT)

Champions League : Juventus-Young Boys 3-0 - Roma-Plzen 5-0 : Con una tripletta di Paulo Dybala, la Juventus ha superato 3-0 lo Young Boys all'Allianz Stadium, nella seconda giornata del Girone H di Champions League. I bianconeri guidano il girone a punteggio pieno. L'attaccante argentino ha sbloccato la gara dopo 5 minuti su lancio di Bonucci e ha raddoppiato al 33mo dopo una respinta su tiro di Matuidi. La terza rete nella ripresa, al 69mo, su assist di Cuadrado. All'Olimpico la Roma ...

Juventus-Young Boys - Benatia : “Guai a pensare che le partite siano già vinte” : Juventus-Young Boys 3-0, LE PAROLE DEI PROTAGONISTI – Soddisfatto per la bella prestazione della sua squadra è stato anche Mehdi Benatia. Il difensore della Juventus ha commentato il successo e la tripletta del suo compagno di squadra, Paulo Dybala, agli svizzeri dello Young Boys in Champions League ai microfoni di “Sky Sport”: “In Champions è […] L'articolo Juventus-Young Boys, Benatia: “Guai a pensare che le ...

Juventus-Young Boys 3-0 - Allegri : “Bernardeschi gigioneggia troppo” : Juventus-Young Boys 3-0, LE PAROLE DEL TECNICO – Come da pronostico tutto facile la Juventus che supera in scioltezza lo Young Boys in Champions League. Vero e proprio mattatore della serata è stato Paulo Dybala, autore una doppietta. In tutto questo Massimiliano Allegri, allenatore della squadra bianconera, non risparmia però critiche anche ad alcuni dei […] L'articolo Juventus-Young Boys 3-0, Allegri: “Bernardeschi ...

