Juventus | infortunio al flessore per Khedira Anche Rugani ai box | è frattura

Juventus - doppio infortunio : si fermano Khedira e Rugani : Brutte notizie per Massimiliano Allegri il giorno dopo la convincente vittoria contro lo Young Boys. Khedira ha accusato un nuovo problema alla coscia sinistra, che lo aveva già tenuto ai box, e sarà costretto a fermarsi anche Daniele Rugani. Ecco il report ufficiale della Juventus: “Come sempre accade nelle sedute post partita, chi ha giocato ieri si è dedicato a un allenamento di recupero, mentre il resto della squadra, cui è ...

Juventus - infortunio Douglas Costa : le condizioni del brasiliano : La vittoria di Valencia si è portata dietro due infortuni in casa Juventus: quello di Khedira e quello di Douglas Costa. Nella giornata di ieri, i bianconeri hanno rivelato l'entità del problema del ...

Infortunio Douglas Costa - il comunicato della Juventus : brutte notizie per Allegri : Infortunio Douglas Costa, un “doppio” problema fisico per il calciatore della Juventus dopo la gara contro il Valencia “Dopo l’Infortunio rimediato nella gara di Valencia, Douglas Costa è stato sottoposto a esami strumentali che hanno confermato la diagnosi iniziale di un forte trauma contusivo/distorsivo alla caviglia sinistra e una distrazione agli adduttori della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le cure del ...

Infortunio Khedira - tegola Juventus : ecco l’esito degli accertamenti ed i tempi di recupero : Infortunio Khedira – La Juventus è tornata a Torino nella tarda mattinata di oggi, ma si è subito rimessa al lavoro alla Continassa, per preparare la seconda trasferta in pochi giorni, quella di domenica sera a Frosinone. Come sempre nei giorni post gara, la seduta è stata di scarico in palestra per chi è stato maggiormente impegnato ieri, in campo gli altri bianconeri. Sami Khedira è stato sottoposto a esami strumentali che hanno ...

Juventus - infortunio De Sciglio : ecco il comunicato : “Il calciatore Mattia De Sciglio è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di tipo distrattivo ai flessori della coscia destra. De Sciglio ha già iniziato terapie e lavoro personalizzato e verrà monitorato quotidianamente”. Così, pochi minuti fa, la Juventus ha comunicato sul proprio sito il verdetto degli esami a cui è stato sottoposto Mattia De Sciglio. Il terzino avrebbe dovuto scendere in ...

Infortunio Dybala - problemi per l’attaccante della Juventus : Infortunio Dybala – La Juventus è reduce dal successo in campionato contro il Sassuolo, vittoria che ha permesso alla squadra di Massimiliano Allegri di allungare in classifica, si è sbloccato anche Cristiano Ronaldo che adesso si candida ad essere sempre più leader. Contro i neroverdi in campo anche Paulo Dybala, l’attaccante argentino ha riportato un Infortunio, nel dettaglio una contusione al piede sinistro, durante ...

