Juventus in posa | il backstage della foto ufficiale di squadra | LA GALLERY

Juventus in posa per la foto ufficiale in bianconero e... in giacca e cravatta : TORINO - Allegria e risate alla Continassa per la Juventus e non solo per i tre gol rifilatia allo Young Boys che hanno portato a 9 le vittorie dei banconeri in altrettante gare staginali e ...

Juventus - Young Boys : Allegri 'Chiellini riposa - Bernardeschi forse' Barzagli 'Impossibile sostituire Marotta - lo Stadium che emozione' : ... hanno parlato in conferenza stampa il tecnico Massimiliano Allegri e il veterano bianconero, ex campione del mondo, Andrea Barzagli Queste sono le loro parole trascritte per il web da tuttojuve.com: ...

Allegri : 'Juventus - restiamo concentrati. Perin titolare - Chiellini riposa' : Domani allo Stadium arriva il Bologna e Massimiliano Allegri pensa a nuove rotazioni, sullo stile di quelle di domenica a Frosinone, visto che poi sabato ci sarà anche il big match contro il Napoli di ...