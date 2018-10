Juventus | doppio infortunio | si fermano Khedira e Rugani

Juventus-Young Boys 3-0 Cr7 non c’è - Dybala ne fa 3 foto Roma-Viktoria in diretta : 3-0 Doppio Dzeko - poi Under : L’argentino mattatore della seconda giornata di Champions: tre reti in 70’ e la difesa svizzera viene annientata. Riassaggia la coppa Moise Kean (un gol annullato)

Juventus-Bologna - Dybala e Matuidi annichiliscono i rossoblu : i bianconeri già sul doppio vantaggio [VIDEO] : La formazione bianconera ipoteca già la vittoria dopo venti minuti, portandosi sul doppio vantaggio con Dybala e Matuidi La Juventus va come un treno, non può nulla nemmeno il Bologna che dopo venti minuti è sotto già 2-0. Prima il gol di Paulo Dybala, il primo in questo campionato, poi quello di Matuidi su assist di Cristiano Ronaldo: una partita a senso unico che gli uomini di Allegri dominano in lungo e in largo. Bella la volée della ...

VIDEO Serie A - Frosinone-Juventus : il gol del raddoppio bianconero siglato da Bernardeschi : In pieno recupero arriva anche il raddoppio della Juventus, che passa 0-2 in casa del Frosinone e centra così la quinta vittoria consecutiva in Serie A, restando a punteggio pieno in classifica. LA RETE DEL raddoppio DELLA JUVENTUS siglato DA Bernardeschi #ilverobianconeroLIVE #finoallafine #juventus #FrosinoneJuventus pic.twitter.com/eOVB8i7Y7t — Il Vero bianconero (@_verobianconero) September 23, 2018 Clicca qui per mettere “Mi ...

Highlights Valencia-Juventus 0-2 e Real Madrid-Roma 3-0 : CR7 espulso. Decide doppio Pjanic dagli 11 metri : Highlights Valencia-Juventus- Vince la Juve 2-0 e espugna il Mestalla di Valencia. Clamorosa espulsione di Cristiano Ronaldo al minuto numero 30′ per presunta “tirata di capelli” a Murillo. Juve in 10 per tutto il resto della gara, ma abile a sfruttare il doppio calcio di rigore concesso dall’arbitro e trasformato in maniera impeccabile da Pjanic. […] L'articolo Highlights Valencia-Juventus 0-2 e Real Madrid-Roma ...

Juventus - titolo ai massimi in Borsa : con Ronaldo ora vale 1 - 14 miliardi - quasi il doppio di due mesi fa : Azioni Juventus in forte rialzo e sui massimi di sempre a Piazza Affari. I titoli del club bianconero stanno guadagnando il 16,8% a 1,196 euro, il picco di sempre, con boom di volumi di scambio. Oggi ...

Juventus-Lazio - Risultato 2-0 - Raddoppio di Mandzukic dopo il gol di Pjanic : La Juventus è in vantaggio alla fine del primo tempo della partita contro la Lazio. È stato Pjanic a portare in vantaggio i bianconeri, dopo un buon avvio della Lazio che rimane...

DIRETTA/ Juventus Lazio (risultato live 2-0) streaming video e tv : raddoppio di Mandzukic! : DIRETTA Juventus Lazio, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca all'Allianz Stadium per la seconda giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 19:29:00 GMT)