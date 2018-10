Juve-Young Boys | arrestati due svizzeri

PAGELLE / Juventus Young Boys (3-0) : i voti. Non solo Dybala - occhi su Bernardeschi (Champions League) : Le PAGELLE di Juventus Young Boy 3-0: i voti della partita di Champions League. La tripletta di Dybala regala una comoda vittoria ai bianconeri nella sfida agli svizzeri nel gruppo H(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 17:00:00 GMT)

Juventus-Young Boys - le pagelle : Cuadrado signore degli assist : SZCZESNY 6 - Poco più che spettatore, una buona uscita su Assalé nel finale gli vale il voto. BARZAGLI 7 - Solita sapienza nello scivolare tra il centro e la fascia, trasformando la difesa a tre in ...

Young Boys - Seoane : 'Complimenti alla Juve - costruita per arrivare in fondo' - : Arriva un'altra pesante sconfitta per lo Young Boys, relegato all'ultimo posto del girone H. Queste le parole a Sky Sport del giovane allenatore Gerardo Seoane : 'Complimenti a loro per la vittoria, è stata una partita difficile. Per noi essere sotto di un gol dopo cinque minuti è stato tosto, poi abbiamo chiuso ...

Juventus-Young Boys - Benatia : “Guai a pensare che le partite siano già vinte” : Juventus-Young Boys 3-0, LE PAROLE DEI PROTAGONISTI – Soddisfatto per la bella prestazione della sua squadra è stato anche Mehdi Benatia. Il difensore della Juventus ha commentato il successo e la tripletta del suo compagno di squadra, Paulo Dybala, agli svizzeri dello Young Boys in Champions League ai microfoni di “Sky Sport”: “In Champions è […] L'articolo Juventus-Young Boys, Benatia: “Guai a pensare che le ...

