Juve | Dybala ' vogliamo vincere tutto'

Juventus - Del Piero incorona Dybala e la Joya lo ringrazia : Ieri sera la Juve ha conseguito la nona vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. Il grande protagonista del successo contro lo Young Boys è stato Paulo Dybala. Il numero 10 della Juventus ha realizzato la sua prima tripletta europea ed è entrato in un importante capitolo della storia juventina. Con la sua straordinaria performance contro la formazione campione di Svizzera è entrato nell'esclusivo club dei giocatori bianconeri che ...

Juventus - Dybala rinasce senza CR7 : è solo una coincidenza? : Dybala rinasce senza CR7- Una rinascita totale dopo una prima parte di stagione trascorsa tra alti e bassi. Paulo Dybala ha messo a tacere le critiche abbattendo da solo il muro dello Youg Boys. Una tripletta pazzesca che lo consegna di diritto alla storia della Juventus. Di fatto, l’argentino entra di diritto nell’elenco dei 4 […] L'articolo Juventus, Dybala rinasce senza CR7: è solo una coincidenza? proviene da Serie A News ...

Juve - Alex Sandro : 'Dybala decisivo - ecco la nostra forza. Ho fatto i complimenti a Bernardeschi' : Alex Sandro , esterno della Juventus , ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sullo Young Boys: 'Abbiamo fatto benissimo giocando a tre in difesa; questa è la nostra forza, abbiamo più di una formazione. Senza Ronaldo, decisivo Dybala? Siamo fortunati ad ...

Juventus-Young Boys 3-0 Cr7 non c’è - Dybala ne fa 3 foto Roma magica - 5-0 al Viktoria E il Real va ko contro il Cska : L’argentino mattatore della seconda giornata di Champions: tre reti in 70’ e la difesa svizzera viene annientata. Riassaggia la coppa Moise Kean (un gol annullato)

Juventus - Dybala : 'Volevo una partita così. Serve concentrazione con o senza CR7' - : Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport al termine del match. PRESTAZIONE - 'Volevo fare una partita così. Penso che la squadra abbia affrontato la gara con l'atteggiamento giusto. Siamo stati ...

Dybala dopo la tripletta in Juve-Young Boys : 'Ci voleva una serata così' : Al fischio finale l'attaccante argentino ai microfoni di Sky Sport ha raccontato le sue emozioni dopo un match da protagonista assoluto: "Ci voleva una serata così. Oggi Ronaldo è mancato ma dobbiamo ...

Dybala-show - la Juve va : Come se tutto fosse stato scritto nel libro dei sogni, ci ha pensato Paulo Dybala a sgretolare il friabile muro dello Young Boys che, per avere contezza di cosa rappresenta sotto il profilo tecnico, ...

Diretta/ Juventus Young Boys (risultato finale 3-0) : Dybala protagonista con una tripletta - bene Bernardeschi : Diretta Juventus Young Boys streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League (oggi 2 ottobre)(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 21:52:00 GMT)

Juventus-Young Boys 3-0 : tripletta di Dybala in Champions : l'idolo dei bambini. La sua faccia dimostra anche meno dei 24 anni effettivi. E allo Stadium la Juve affrontava lo Young Boys, letteralmente i "giovani ragazzi" in inglese. Sarà per questo che è la ...