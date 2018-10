Josè Mourinho si allontana dall’Inter | proposta dagli Usa

José Mourinho - l'umiliazione per Pogba : 'Non sarà capitano - ma tra noi nessun problema' : Che i rapporti tra l'allenatore dei Manchester United José Mourihno e del centrocampista Paul Pogba non erano dei più idilliaci già si sapeva malgrado entrambi abbiano sempre negato tutte le tensioni ...

Paul Pogba contro Josè Mourinho : il calciatore critica le scelte dell’ex Special One : Paul Pogba contro Josè Mourinho, un duello serrato che porterà inevitabilmente all’addio di uno dei due a fine stagione Paul Pogba contro Josè Mourinho, ancora una volta. Il calciatore francese, e non solo lui, non amano i metodi dell’ex Special One, troppo difensivista e poco spettacolare per i gusti di Pogba. Il pareggio dello United contro il Wolverhampton non è andato giù al ‘Polpo’ il quale ha tuonato nel post ...

La fortuna ha abbandonato José Mourinho - allo stadio rimedia una figuraccia in diretta tv. Ecco cosa ha combinato : A Wembley per seguire la partita di Nations League tra Inghilterra e Spagna, José Mourinho scavalca il cordone che delimita l’area vip ma non prende bene le misure e capitombola a terra L'articolo La fortuna ha abbandonato José Mourinho, allo stadio rimedia una figuraccia in diretta tv. Ecco cosa ha combinato proviene da Il Fatto Quotidiano.

José Mourinho risponde alle critiche con la solita aria di superiorità : “sono tra i migliori al mondo” : José Mourinho mostra il suo carattere dopo le copiose critiche piovutegli addosso a seguito dei risultati non positivi del suo United “alleno uno dei più grandi club al mondo, ma sono anche uno dei più grandi tecnici al mondo“. José Mourinho parte al contrattacco dopo le polemiche piovutegli addosso per le due sconfitte consecutive rimediate dal Manchester United in campionato, e in una effervescente conferenza stampa dice la ...