Johnny Depp replica alle accuse di Amber Heard | ‘Non sono un uomo violento’

Johnny Depp : "Mai fatto del male ad Amber Heard. Contro di me una cospirazione" : Le accuse di violenze private mosse da Amber Heard al marito Johnny Depp hanno sconvolto i fan dell'attore. Ma Depp non ci sta a passare per un uomo violento e, in un'intervista a GQ, racconta del momento difficile che sta vivendo e di una possibile "cospirazione" ai suoi danni."Le persone mi guardano in modo diverso dopo l'accusa di essere un uomo violento" racconta Depp. Il matrimonio con l'attrice Amber Heard, durato poco più di un ...

MORTDECAI/ Su Rai 3 il film con Johnny Depp (oggi - 5 settembre 2018) : MORTDECAI, il film commedia in onda su Rai 3 oggi, mercoledì 5 settembre 2018. Nel cast: Johnny Depp e Ewan McGregor, alla regia David Koepp. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 04:54:00 GMT)

CHOCOLAT/ Su Cielo il film con Juliette Binoche e Johnny Depp (oggi - 31 agosto 2018) : CHOCOLAT, il film sentimentale in onda su Cielo oggi, venerdì 31 agosto 2018. Nel cast: Juliette Binoche e Johnny Depp, alla regia Lasse Hallström. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 09:17:00 GMT)

La nuova accusa di Johnny Depp nei confronti dell'ex Amber Heard è particolarmente imbarazzante : Non corre buon sangue tra Johnny Depp e l'ex Amber Heard e a dimostrarlo è la nuova accusa del'attore, il quale ha affermato ai giornali che l'ex moglie avrebbe defecato nel loro letto dopo una discussione. L'esclusiva è riportata dal Mirror: secondo quanto sostenuto da Depp - il quale dice di avere prove fotografiche al riguardo - le feci sarebbero state ritrovate da una inserviente il giorno dopo nella loro casa di Los Angeles. ...

Carriera Johnny Depp a rischio : congelata uscita nuovo film - Pirati dei Caraibi 6 in forse : La Stampa riporta la notizia secondo la quale l’ultimo film interpretato da Johnny Depp, ‘City of Lies’, per decisione della casa di distribuzione Global Road Entertainment non uscira' nelle sale. L’uscita era prevista per il 7 settembre in America e per il 4 ottobre in Italia, ma adesso non si conosce la nuova data. Sembrerebbe che stiano cominciando le riprese di ‘Pirati dei Caraibi 6’, ma lui non dovrebbe far parte del cast. Johnny Depp sta ...

Il brutto momento di Johnny Depp tra depressione e crisi professionale : La Legge di Murphy sembra essersi abbattuta su Johnny Depp. Sorvolando sulle sue disavventure sentimentali (dato che sta pagando ancora le conseguenze del suo burrascoso matrimonio con Amber Heard), c’è da dire che anche sul fronte professionale le cose non stanno andando benissimo per lui. Il film che forse non vedremo e quello in cui forse verrà sostituito City of Lies, il suo ultimo film, diretto da Brad Furman, che racconta la storia ...

“È finita”. Johnny Depp - crisi totale : l’ennesima - bruttissima notizia per l’attore : Non è davvero il miglior periodo nella vita artistica di Johnny Depp, che a un numero sempre crescente di flop al botteghino, accompagnati puntualmente dalle accuse della critica, ha dovuto sommare i problemi sentimentali e un divorzio inatteso quanto velenoso che lo ha visto opposto, in tribunale e fuori, all’ormai ex moglie Amber Heard. Per la serie “al peggio non c’è mai fine”, ecco arrivare un’altra ...

Jack Sparrow fuori da I Pirati dei Caraibi 6?/ Johnny Depp in crisi tra locali chiusi e film ritirati : Johnny Depp non sta vivendo un periodo particolarmente felice e dopo le nuove accuse dirette alla sua ex, sembra che la Disney voglia provare un capitolo de I Pirati dei Caraibi senza di lui(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 11:30:00 GMT)

Johnny Depp - chiude The Viper Room/ Il leggendario locale segna la fine di un'epoca : Johnny Depp, chiude The Viper Room: il leggendario locale aperto dall'attore nel 1993 vicino alla chiusura, uno dei più famosi al mondo, potrebbe diventare un albergo.(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 10:45:00 GMT)

Johnny Depp sempre più in crisi : film ritirato e Pirati dei Caraibi a rischio : Sembra non essere un periodo molto facile questo per Johnny Depp, dopo la fine del matrimonio con Amber Heard e le accuse di violenza, ora l'attore potrebbe anche avere qualche problema sul lavoro. Il ...

Le difficoltà di Johnny Depp : un film ritirato a un mese dall'uscita e il ruolo di Jack Sparrow a rischio : L'onda negativa sembra essere inarrestabile per Johnny Depp. Il suo ultimo film 'City of Lies', la cui uscita era prevista a settembre, è stato ritirato dai cinema. Lo scrivono diversi media americani ...

PIRATI DEI CARAIBI 6 - Johnny Depp NON CI SARÀ?/ Motivi disciplinari dietro la decisione di Disney : JOHNNY DEPP a rischio: nel cast di PIRATI dei CARAIBI 6 potrebbe non essere lui Jack Sparrow. Cancellato anche il film "City of Lies" che lo vedeva tra i protagonisti(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 20:57:00 GMT)

Johnny Depp - bloccata l’uscita del film ‘City of lies’ : Inarrestabile l’onda negativa che ha travolto Johnny Depp. Il suo ultimo film City of Lies, la cui uscita era prevista per il 7 settembre, è stato ritirato dai cinema. Lo scrivono diversi media americani, compreso Variety, specificando anche che al momento non c’è una data ufficiale per una nuova uscita. City of Lies, la trama Il film parla della morte del rapper Notorious B.I.G., considerato uno dei migliori della storia e ucciso a ...

Pirati dei Caraibi 6 - Johnny Depp non ci sarà? / Jack Sparrow potrebbe non essere lui : l'indiscrezione : Johnny Depp a rischio: nel cast di Pirati dei Caraibi 6 potrebbe non essere lui Jack Sparrow. Cancellato anche il film "City of Lies" che lo vedeva tra i protagonisti(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 16:20:00 GMT)