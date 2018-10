Jobs act | il criterio di indennizzo è incostituzionale Così crolla uno dei pilastri

Ammortizzatori sociali - Di Maio : “Prima della legge di bilancio li ripristineremo. Smantelliamo altro pezzo di Jobs Act” : “Stiamo smantellando il Jobs act, un po’ alla volta, noi e la Corte costituzionale“. Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, al termine dell’incontro con i sindacati sugli Ammortizzatori sociali. “Ci troviamo con centinaia di migliaia di lavoratori che da settembre iniziano a non avere Ammortizzatori, dovremo ripristinarli prima della legge di bilancio e lo faremo con un ...

Istat - disoccupazione cala al 9 - 7% “mai così tanto lavoro dal 1977”/ Renzi “merito Jobs Act” - ma i sindacati.. : Dati Istat, disoccupazione cala al 9,7%: "mai così tanto lavoro dal 1977", ma siamo terzultimi in Europa. Renzi, "merito del Jobs Act", sindacati attaccano "solo precariato"(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 14:06:00 GMT)

SENTENZA CONSULTA SUL Jobs ACT/ Il passo indietro sulla riforma dell'articolo 18 : Sotto il profilo giuridico la SENTENZA della Corte Costituzionale sul JOBS Act non è criticabile, ma sembra recuperare vecchi schemi del mercato del lavoro. FEDERICO ASSOGNA(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 06:06:00 GMT)SENTENZA CONSULTA SUL JOBS ACT/ Cosa cambia per licenziamenti e assunzioni, int. ad A. MarescaIL CASO/ Quale "dignità" per il lavoro degli sportivi dilettanti?, di C. Pozzoli

Calenda : “Governo? Pericoloso e con un gigantesco grado di incompetenza. Consulta su Jobs Act? Intervento stravagante” : “Governo M5s-Lega? C’è un grado grado di incompetenza gigantesco che sta creando una grandissima confusione sul mercato del lavoro, a partire dal decreto di dignità. Trovo anche davvero stravagante questo Intervento della Consulta sul Jobs Act e non è il primo. Questo creerà un grosso problema del mercato del lavoro italiano”. Sono le parole dell’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, ospite di 24 Mattino, su Radio24. “Tutti ...

Jobs act - le conseguenze dopo la bocciatura della Consulta : Sui licenziamenti per ingiusta causa torneranno a decidere i giudici, caso per caso. E i sindacati chiedono ora la reintroduzione dell'art. 18

Licenziamenti - perché la Consulta «smonta» il Jobs Act : La predeterminazione “rigida” da parte del Legislatore dell'indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato nei nuovi contratti a tutele crescenti è illegittima. La Corte costituzionale, con il dispositivo appena pubblicato, cassa il principio cardine introdotto con il Jobs act per individuare la forma di ristoro monetaria sostitutiva della tutela reale nei casi di recesso datoriale illegittimi...

Jobs act - no della Consulta al risarcimento solo per anzianità : Per la Consulta è illegittimo determinare il risarcimento al lavoratore licenziato solo sulla base dell’anzianità di servizio: criterio troppo rigido

Il Jobs act : cosa prevede la riforma voluta dal governo Renzi - : Attuata tra il 2014 e il 2015 e parzialmente modificata dal decreto Dignità, la riforma ha introdotto alcune novità, tra cui il contratto a tutele crescenti e l'indennità "fissa" in caso di ...

Il Jobs act azzoppato dalla Consulta e i piani di Trump su Israele e Palestina : DALL'ITALIA Marcello Foa è stato eletto presidente Rai dalla commissione di Vigilanza con 27 voti a favore, 3 contrari, una scheda bianca e una nulla. Il giornalista ha detto che “sarò il garante del pluralismo, non ho appoggi politici”. Lega, M5s e Forza Italia hanno votato a favore. Il Pd non s

Il governo che barcolla e l'azzoppamento del Jobs act. Di cosa parlare stasera a cena : Il governo, mentre cenate, barcolla. Tria non cede e si appella alla Costituzione, Salvini parla poco (brutto segno), Di Maio fa il guappo e torna ai temi di Casalino riguardo ai tecnici mentre rimette sul piatto tutte le misure che farebbero saltare i conti. Allora partiamo dalla sentenza della C

Lavoro - Di Maio : "Torneremo <br>all'epoca pre Jobs Act" : Il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha preso parte oggi al question time alla Camera dei Deputati insieme al Ministro delle Infrastrutture e trasporti, Danilo Toninelli, e al Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e turismo, Gian Marco Centinaio. Il vicepremier si è concentrato subito sul Jobs Act, nel giorno in cui la Consulta ha dichiarato incostituzionale il criterio di indennizzo per licenziamento ingiustificato previsto ...

Jobs act - Camusso : da Consulta decisione importante e positiva : Roma, 26 set., askanews, - Dalla Corte costituzionale 'è arrivata una decisione importante e positiva, che dichiara illegittimo il criterio di determinazione dell'indennità di licenziamento come ...

Jobs act - Veronesi (ex operaio Aferpi) vs Puglisi : “Chi l’ha scritto è un assassino”. “Basta con questo linguaggio” : Bagarre a L’Aria che Tira (La7) tra Riccardo Puglisi, professore associato di Economia all’Università di Pavia, e Paolo Veronesi, ex operaio della Aferpi, l’acciaieria di Piombino dove ha lavorato per 20 anni. Puglisi stigmatizza innanzitutto il decreto di dignità: “Rispetto a quello che si poteva immaginare dalle premesse del M5s al governo, realizziamo che i 5 Stelle si sono dimostrati degli statalisti micidiali, che vogliono regolamentare il ...

Jobs act - Consulta boccia il criterio per determinare le indennità di licenziamento : La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 3 , comma 1, del Decreto legislativo n.23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte - non ...