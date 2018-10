Jeep sponsor del Wanderlust 2018 di Roma

sportfair

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Jeep dell'evento Wanderlust 108: per tutte le donne test drive emozionanti e il Surfeset Yoga by Jeep. Per andare incontro e conoscere sempre di più il pubblico femminile, Jeep ha deciso di prendere parte in maniera molto attiva all'evento Wanderlust 108, nella tappa di Milano non solo come sponsor, ma anche con attività sportive nuove ed originali. I partecipanti hanno potuto cimentarsi nella disciplina del Surfeset Yoga by Jeep, prendere parte ad alcuni interessanti workshop sull'empowerment, e in emozionanti test drive a bordo della gamma più premiata di sempre, all'insegna dei valori del brand. Nello stand, pronta per farsi ammirare, una Jeep Compass allestita e dedicata alle coppie con figli, dotata di seggiolino posteriore e passeggino nel portabagagli, per sfruttare al massimo tutto lo spazio che il SUV offre.