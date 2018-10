Ivano Marescotti | Pentito del voto al M5s | sembrano tutti della Lega

Ivano Marescotti : "Non rivoterei i 5 stelle - al governo ora c'è una destra razzista e fascistoide" : Deluso dai pentastellati, sebbene li abbia votati alle elezioni di marzo. Così si definisce l'attore Ivano Marescotti, in un'intervista a Repubblica. "Non rivoterei 5stelle, a meno che non prendessero le distanze dalla Lega", ha affermato. E ha aggiunto: "Spero che questo governo duri poco, perché è monopolizzato da una destra fascistoide e razzista".Marescotti, che fino alle scorse politiche era sempre stato un elettore di ...