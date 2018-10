Italia nel maltempo

Pallanuoto - Partita del Centenario : Italia-All Stars 10-6 - il Settebello vince con Genova nel cuore : Tantissime emozioni, mille spettatori e Genova nel cuore. Si è disputata oggi la Partita del Centenario alla Sciorba e si è imposto il Settebello per 10-6 contro l’All Stars del campionato italiano. Nella sfida tutta timbrata Barcellona 1992 Sandro Campagna e Amedeo Pomilio hanno battuto la coppia composta da Ratko Rudic e Sandro Bovo. “La Partita di questa sera vuole essere motivo di dimostrazione per una città gravemente colpita ...

Di Battista : “Manovra di sinistra - pronto ad andarla a spiegare nelle piazze Italiane” : L'ex deputato del MoVimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, parla della manovra definendola la più "di sinistra degli ultimi 30 anni". E attacca i burocrati europei, definiti "schiavi dell'alcol", annunciando di essere pronto ad andare nelle piazze italiane a spiegare la manovra, se sarà necessario.Continua a leggere

Tu quoque - Austria : Italia isolata nella battaglia per la flessibilità - gli amici sovranisti non soccorrono Salvini : Ci si mette anche l'Austria. Nemmeno Vienna spezza una lancia a favore dell'Italia, ormai nel mirino degli attacchi europei per una manovra economica con il deficit schizzato al 2,4 per cento del pil. Oggi all'Ecofin, il consiglio dei ministri dell'Economia dei paesi Ue riunito a Lussemburgo, sul governo di Roma si sono abbattute le critiche della maggioranza degli Stati membri, a partire proprio dal presidente di turno: l'Austriaco Hartwig ...

L'Ue spera nella retromarcia : "Eurogruppo è famiglia. L'Italia rispetti le regole" : "Siamo una famiglia e L'Italia deve rispettare le regole". A dirlo durante è il presidente Ue di turno all'Ecofin, Hartwig Loeger. "Visto il dibattito in corso viene la necessità di chiarire che l'Eurogruppo rappresenta un'unione monetaria, siamo tutti insieme in questa famiglia e dobbiamo lavorare tutti insieme per la stabilità", ha detto il ministro delle Finanze austriaco, "Da parte nostra, come ministri, sosteniamo il ministro Giovanni Tria ...

Spread in zona 300 punti e alta volatilità. L'Italia nel mirino della speculazione : Milano. Piazza Affari a tutta volatilità. Se ieri l'andamento dello Spread e quello della Borsa sembravano andare in direzioni opposte, oggi camminano di nuovo all'unisono: il differenziale dei rendimenti dei btp con i bund tedeschi è prima schizzato a livelli che non si erano mai visti negli ultimi

Psg - centrocampista in scadenza rifiuta il rinnovo : c’è l’Italia nel suo futuro? [NOME E DETTAGLI] : Ormai c’è aria di divorzio tra Adrien Rabiot e il Paris Saint Germain. Il centrocampista, il cui contratto scadrà la prossima estate, avrebbe rifiutato la terza proposta di rinnovo contrattuale offerta dalla dirigenza parigina. E’ chiaro a questo punto che l’intenzione del giocatore è quella di lasciare il ‘Parco dei Principi‘. Da tempo, sulle sue tracce c’è il Barcellona, ma il francese potrebbe finire ...

Volley - nel weekend la Supercoppa Italiana. Un calendario assurdo che mette a repentaglio la salute dei giocatori dopo i Mondiali : L’eterno problema della pallavolo non sembra trovare mai soluzione, si parla sempre dei calendari compressi, delle troppe partite giocate in stagione, degli impegni continui ma poi la situazione non viene mai risolta e si prosegue sulla stessa strada, anzi paradossalmente sembra che gli incontri aumentino sempre di più. La salute dei giocatori viene messa a repentaglio costantemente, i giorni di riposo sono sempre meno per gli atleti ...

Perchè lo spread può costare agli Italiani 9 miliardi nel 2019 : Roma, 2 ott., askanews, - Non solo flat tax, superamento della Fornero e reddito di cittadinanza. Sul fronte delle uscite la manovra per il 2019 dovrà fare i conti con una spesa per interessi sul ...

Italia nel mirino : Piazza Affari in rosso - spread vola a 300 : Milano, 2 ott., askanews, - Italia nel mirino dei mercati sulle tensioni per la manovra mentre cresce la tensione sull'asse Roma-Bruxelles. Piazza Affari maglia nera in Europa, con l'indice Ftse Mib ...

Mondiali volley femminili 2018 - Mazzanti soddisfatto della sua Italia : “punti importanti che serviranno nella 2ª fase” : Mondiali volley femminili 2018, Mazzanti e la sua Italia a punteggio pieno dopo le prime tre partite della competizione in terra cinese Nel Campionato del Mondo femminile 2018 le azzurre di Davide Mazzanti hanno centrato il terzo successo consecutivo, battendo 3-0 (25-11, 25-18, 25-20) Cuba. Troppo netto il divario tra l’Italia e le caraibiche, per tutti e tre i set infatti la nazionale tricolore ha dominato la partita. Ben diversa si ...

Ciclismo - ranking Uci 2018 (1° ottobre) : Alejandro Valverde sale in vetta al ranking - Italia terza nella classifica per nazioni : La prova in linea dei Mondiali di Ciclismo riscrive parzialmente il ranking UCI: nella classifica individuale l’iberico Alejandro Valverde è in prima posizione, con quasi 600 punti di margine sul transalpino Julian Alaphilippe, mentre il britannico Simon Yates è in terza posizione. Elia Viviani scivola fuori dal podio ed è in quarta posizione, appena davanti allo slovacco Peter Sagan, quinto. Molto staccati gli altri componenti della top ...

Luca Motta entra in Epson Italian come Value Channel Sales Manager : Luca Motta entra in Epson Italia nel ruolo di Value Channel Sales Manager, dopo aver ricoperto diversi incarichi in HP. Luca Motta, vanta una lunga esperienza consolidata nel mondo dell'Information ...