Istat | aumentano i redditi ma i consumi restano stagnanti

Istat - ad agosto disoccupazione al 9.7% : non scendeva sotto il 10 dal 2012. Aumentano però giovani disoccupati e lavoratori a termine : Era da gennaio 2012 che il tasso di disoccupazione in Italia non scendeva sotto al 10%. Ma i dati di agosto dell’Istat mostrano per la prima volta negli ultimi 6 anni un’inversione di tendenza: la percentuale è scesa al 9,7% con un calo di 0,4 punti percentuali su luglio e 1,6 punti su agosto 2017. L’Istituto nazionale di statistica evidenzia però che Aumentano anche i giovani disoccupati e i lavoratori a termine, mentre ...