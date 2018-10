Iraq | eletto il presidente e scelto un nuovo premier incaricato 

In Iraq una calda estate post elettorale - Trump dichiara : 'L'invasione fu un errore' : Durante un'intervista al quotidiano online The Hill, il presidente statunitense Donald Trump ha usato parole durissime per criticare la decisione dell'allora inquilino della Casa Bianca George W. Bush di invadere Iraq e Afghanistan, arrivando a definirla il peggior errore della storia statunitense. I costi dell'intervento nei due paesi ammonterebbero, secondo Trump, a 7 trilioni di dollari, oltre alla distruzione di milioni di vite umane. Queste ...