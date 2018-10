Irama | In ' Giovani' c' ho messo l' anima

Copertina e tracklist di Giovani - il nuovo album di Irama anche in edizione autografata : Copertina e tracklist di Giovani sono disponibili alla fine di questo post. Il nuovo album di Irama arriva ad ottobre dopo il grande successo in classifica dell'ep Plume. Giovani verrà rilasciato il 19 ottobre con Warner Music e dal 5 ottobre sarà disponibile anche in una speciale versione autografata acquistabile solo ed esclusivamente su Amazon, dalle ore 14.30. "Giovani è un disco eclettico che racchiude al suo interno diversi colori che ...