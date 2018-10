Inzaghi | derby? Fatto esame di coscienza

Inzaghi : 'Derby? Arrabbiati ma lasciamocelo alle spalle' : FRANCOFORTE, Germania, - ' L'atteggiamento non mi è andato giù, anche se il principale responsabile sono io. Però i calciatori si sono fatti un esame di coscienza e sanno dove migliorare '. Parla il ...

Lazio - Inzaghi : 'Dimentichiamo il derby'. Berisha : 'Non vedo l'ora di giocare' : Vincere in Europa League per smaltire la delusione del derby. Simone Inzaghi vuole una reazione da suoi uomini. Alla vigilia del match contro l'Eintracht Francoforte, il tecnico della Lazio ha parlato ...

Lotito show sulla sua Lazio : la super offerta per Milinkovic-Savic ed i “rimproveri” post derby ad Inzaghi : Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato dell’ipotesi di cessione di Milinkovic-Savic e di un’offerta shock pervenuta nelle ultime ore di calciomercato Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è tornato a parlare di calciomercato in chiave Milinkovic-Savic. Il patron laziale, parlando ad Il Tempo, ha ammesso la presenza di un’offerta shock per il serbo nelle ultime ore della sessione estiva: “Lo dico con ...

Roma-Lazio - Simone Inzaghi analizza il derby : “serve più cattiveria” : Simone Inzaghi ha parlato del derby perso contro la Roma per 3-1 dalla sua Lazio, una gara equilibrata decisa dalla maggior cattiveria giallorossa “La Roma ha avuto più cattiveria, ci ha creduto di più, nonostante abbiano fatto gol su tre calci piazzati. Avevamo raggiunto il pareggio, ma poi abbiamo preso gol su una punizione che ci ha condannato. Strakosha non ha visto partire la palla e ha preso gol sul suo palo. È stato un ...

Roma-Lazio - Inzaghi : 'Nessun alibi - per vincere un derby bisogna fare di più' : La Roma mostra i muscoli e si prende il primo derby della stagione. La Lazio, tornata in partita dopo l'1-1 di Immobile, non riesce a reagire ed è costretta a cedere i tre punti: 3-1 il risultato ...

Inzaghi e il derby : 'Ce la giochiamo alla pari' : È il giorno del derby con la Roma, in scena oggi alle 15 allo stadio Olimpico. Il tecnico Simone Inzaghi ieri ha parlato in conferenza stampa dal centro sportivo di Formello. Come si vince? 'Sappiamo ...

Lazio - Inzaghi : "Un derby va giocato con fame" : Il tecnico biancoceleste carica i suoi in vista della stracittadina di domani: "Gara importantissima per noi e i nostri tifosi, dobbiamo vincere"

Lazio - Simone Inzaghi accende il derby : “abbiamo fame - dobbiamo vincere2 : Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato in conferenza stampa del derby imminente contro la Roma: sabato pomeriggio sarà spettacolo “E’ una partita importantissima per noi e i nostri tifosi. Vogliamo continuare così, sappiamo che incontreremo una grande squadra. La differenza la può fare la gestione dello stress e la fame giusta. Un derby bisogna giocarlo con fame. dobbiamo vincere”. Lo dice l’allenatore ...

Lazio - Inzaghi presenta il derby in conferenza : “Partita diversa dalle altre - la gestione dello stress farà la differenza” : A tre giorni dal match contro l’Udinese, la Lazio di Simone Inzaghi tornerà in campo nel derby della Capitale contro la Roma. Nella conferenza pre-gara, il tecnico biancocelesti ha presentato la partita: “È una partita diversa dalle altre. Arriva dopo un turno infrasettimanale, questo ci dà qualche giorno in meno di riposo ma ci ha permesso di accumulare meno stress, la cui gestione può fare la differenza. Poi il derby bisogna ...

Roma-Lazio - Inzaghi : 'Il derby è una gara diversa dalle altre. Giallorossi in ripresa' : LIVE 14:16 28 set Lo stadio non è ancora pieno, come te lo spieghi? Fino a ora posso solo ringraziare i nostri tifosi, penso che risponderanno anche questa volta. In 20 anni che sono qua i tifosi ...

Lazio - Inzaghi è felice : 'Adesso pensiamo al derby' : È una vittoria 'importante ai fini della classifica' quella raccolta dalla Lazio in casa dell'Udinese. Ne è convinto Simone Inzaghi che si presenta in conferenza stampa soddisfatto della prestazione ...

Inzaghi : "Al derby penserò dopo" : 'Il derby contro la Roma è una partita a sé, ma adesso dobbiamo fare grande attenzione all'Udinese, perché è una squadra ben allenata, organizzata, corre e si chiude bene. Sarà una partita tosta' . Lo ...