Investe tre ciclisti e fugge | un morto | preso il pirata della strada a Giugliano

Giugliano. Pirata Investe tre ciclisti : un morto e due feriti : Ha 24 anni il Pirata della strada che ha investito 3 ciclisti albanesi. Gli stranieri si stavano recando al lavoro

Investe tre ciclisti e fugge : un morto - preso il pirata : Un automobilista ha investito tre ciclisti, uno dei quali è morto, ed è fuggito ma è stato preso dai carabinieri mentre era dal carrozziere per tentare di cancellare le tracce dell'incidente. Accade a ...

Viarigi. Alessandrino Investe e uccide il figlio di tre anni : Tragedia nell’Astigiano. Un bimbo di tre anni è stato investito e ucciso dal pick up del padre. È successo a

Brindisi - Investe la moglie mentre fa manovra : muore incastrata sotto l'auto : Una vera e propria tragedia si è consumata a San Pietro Vernotico, piccolo comune della provincia di Brindisi, in Puglia, dove un uomo di novant'anni ha drammaticamente travolto sua moglie durante una manovra apparentemente semplice nei pressi della loro abitazione. I drammatici istanti risalgono allo scorso venerdì, la vittima si chiamava Maria Addolorata Pesimena, un'ottantacinquenne del posto. La donna era ancora viva nel momento in cui è ...

Il padre lo Investe con il pick up - morto un bimbo di tre anni nell'Astigiano : Un bambino di tre anni è stato investito e ucciso dal pick up del padre. È successo questa mattina a Viarigi, nell'Astigiano. L'incidente è avvenuto nel cortile della casa di famiglia, dove il piccolo stava giocando.Il padre, sui 40 anni, non l'ha visto e lo ha investito. Inutili i tentativi di rianimazione del 118, intervenuti con l'elisoccorso. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Asti.

Tragedia ad Asti : padre Investe il figlio con il pick up - morto il bimbo di tre anni : Il piccolo stava giocando nel cortile di casa: il padre, alla guida del mezzo, non l'ha visto e lo ha investito

Investe la moglie mentre fa manovra : la donna muore incastrata sotto l'auto : È stata travolta dall?auto guidata dal marito durante una manovra nei pressi della loro abitazione a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, ed è rimasta incastrata sotto...

Paesi Bassi : treno Investe cargo bike - morti 4 bambini : Scontro tra un treno e una cargo bike a Oss, nella provincia del Brabante, nel sud dei Paesi Bassi: quattro bambini sono morti e una donna e una bambino sono rimasti gravemente feriti L’incidente si è verificato in un incrocio sorvegliato, e le cause non sono ancora note. Il treno era partito da Nijmegen ed era diretto a Bois-le-Duc. L'articolo Paesi Bassi: treno investe cargo bike, morti 4 bambini sembra essere il primo su Meteo Web.

Olanda - treno Investe una cargo-bike : morti quattro bambini : Grave incidente a Oss, in Olanda, circa 100 km a sudest di Amsterdam. Un treno ha investito a un passaggio a livello una bici attrezzata per il trasporto di bambini, una cosiddetta "cargo-bike": ...

Camion lo Investe mentre è in sella alla sua bici - 15enne muore in Friuli : Un terribile incidente in Friuli, con un epilogo purtroppo tragico, è accaduto poco dopo le 19 all'incrocio tra la strada regionale 251 e viale Erto e Casso, in comune di Vajont, Pordenone,. Un ...

