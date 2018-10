Investe in auto tre ciclisti e scappa Un giovane muore | preso il pirata della strada

Caserta - pirata della strada Investe tre braccianti e scappa : uno muore. Arrestato in officina mentre faceva riparare l’auto : Alla guida di un’utilitaria con motore truccato, ha travolto tre braccianti albanesi che andavano a lavorare nei campi in bici, uccidendo uno di loro. Poi è scappato, senza soccorrerli o dare l’allarme. L’episodio su una strada rettilinea, molto stretta, tra Napoli e Caserta. Il pirata della strada – un 24enne di Villa Literno, nel Casertano – si è fermato solo qualche chilometro più avanti per cambiare una gomma ...

BMW i3 2018 Investe in ambizioni ed autonomia : N uova BMW i3 e i3s investe in ambizioni con i nuovi accumulatori da 42,2 kWh e 120 Ah. L' autonomia di marcia cresce ancora, nel ciclo di utilizzo reale arriva a 260 km, contro i 200 km assicurati ...

Incidenti : a Vicenza auto Investe e uccide due anziane sorelle ultraottantenni : Vicenza, 28 set. (AdnKronos) - Alle ore 10.50, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Matteotti a Pojana Maggiore per l’investimento di due anziane sorelle ultraottantenni da parte di un’auto. All’arrivo sul posto dei vigili del fuoco le due donne investite erano già state dichiarate morte dal p

A 92 anni Investe due pedoni con l'auto e non si ferma : non si era accorta di nulla : Una donna di 92 anni ha investito due pedoni e proseguito la sua corsa senza fermarsi, forse, non rendendosi conto dell'accaduto. La pensionata ieri era alla guida di una Ford Fiesta nel centro di ...

Fa retromarcia con l'auto - Investe e uccide il figlio di 3 anni : paese sotto choc : Stava giocando nel cortile di casa ma il papà non l'ha visto. Ha fatto retromarcia con la sua auto e l'ha investito. Una tragedia. Per il suo bimbo di tre anni non c'è stato nulla da fare. È accaduto ...

Brindisi - Investe la moglie mentre fa manovra : muore incastrata sotto l'auto : Una vera e propria tragedia si è consumata a San Pietro Vernotico, piccolo comune della provincia di Brindisi, in Puglia, dove un uomo di novant'anni ha drammaticamente travolto sua moglie durante una manovra apparentemente semplice nei pressi della loro abitazione. I drammatici istanti risalgono allo scorso venerdì, la vittima si chiamava Maria Addolorata Pesimena, un'ottantacinquenne del posto. La donna era ancora viva nel momento in cui è ...

Brindisi - 90enne fa retromarcia con l'auto e Investe per errore la moglie uccidendola : Una tragedia terribile è accaduta questa mattina a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. Un'anziana donna infatti, Maria Addolarata Pesimena, di 85 anni, è deceduta in seguito all'impatto con l'autovettura condotta dal marito. La signora è stata travolta dall'auto, una Fiat Panda, mentre il consorte si apprestava ad eseguire una manovra in retromarcia nei pressi della loro abitazione. L'incidente, purtroppo fatale per la donna, è ...

Auto Investe comitiva di turisti : cinque feriti : Un'Auto "fuori controllo" ha investito un gruppo di pedoni a Roma in via della Conciliazione, a due passi da San Pietro: tre...

