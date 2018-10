Pirata della strada nel napoletano - Investe tre ciclisti e ne uccide uno : I tre ciclisti albanesi si stavano recando a lavoro di buon ora, percorrendo come ogni mattina la strada che dal napoletano li avrebbe portati nel casertano nei campi ma un Pirata della strada ha falciato loro la stradaIl bilancio è tragico, dei tre ciclisti investiti uno è morto all'età di 26 anni. I ciclisti sono stati soccorsi immediatamente dal 118 ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare, gli uomini dell'ambulanza non hanno potuto che ...

Investe e uccide un ciclista - non lo soccorre ma si ferma a cambiare la gomma : LaPresse, Ha investito tre ciclisti uccidendo un ragazzo di 26 anni che andava al lavoro e anziché prestare soccorso ha proseguito la sua folle corsa e si è fermato solo più avanti per sostituire una ...

Giugliano - Investe 3 ciclisti uccidendone uno/ Ultime notizie - arrestato dal carrozziere mentre cambiava ruota : Giugliano, investe 3 ciclisti uccidendone uno. Ultime notizie, arrestato dal carrozziere mentre cambiava ruota: si tratta di un 24enne accusato di omicidio stradale(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 08:58:00 GMT)

Investe tre ciclisti e ne uccide uno - il pirata arrestato dal carrozziere : Alla guida della sua utilitaria blu con motore truccato e percorrendo di buon mattino una strada rettilinea molto stretta tra Napoli e Caserta, un 24enne aveva travolto tre albanesi che in bici ...

Verona - Investe e uccide turista poi fugge. Arrestato 20enne - era ubriaco : L’incidente questa notte in viale Galliano, la vittima è uno straniero originario dell’Est Europa. Per l’investitore, un 20enne, è scattato l’arresto con l’accusa di omicidio stradale aggravato. Il ragazzo era fuggito senza prestare soccorso, poi ha chiamato il 118 per chiedere informazioni, per poi tornare sul luogo dell'incidente.Continua a leggere

Incidenti : a Vicenza auto Investe e uccide due anziane sorelle ultraottantenni : Vicenza, 28 set. (AdnKronos) - Alle ore 10.50, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Matteotti a Pojana Maggiore per l’investimento di due anziane sorelle ultraottantenni da parte di un’auto. All’arrivo sul posto dei vigili del fuoco le due donne investite erano già state dichiarate morte dal p

Asti - Investe e uccide il figlio in retromarcia : Tragico incidente avvenuto questa mattina intorno alle 9 a Viarigi, in provincia di Asti.La vittima è un bimbo di soli 3 anni, investito dal padre che, alla guida del suo pick up, stava effettuando una manovra in retromarcia.Stando alla prima ricostruzione effettuata dai carabinieri il 40enne, un pastore del luogo, aveva fatto salire i suoi due figli di 3 e di 6 anni sul cassone dell"auto per raggiungere il pascolo delle mucche a poche decine di ...

Viarigi. Alessandrino Investe e uccide il figlio di tre anni : Tragedia nell’Astigiano. Un bimbo di tre anni è stato investito e ucciso dal pick up del padre. È successo a

Fa retromarcia con l'auto - Investe e uccide il figlio di 3 anni : paese sotto choc : Stava giocando nel cortile di casa ma il papà non l'ha visto. Ha fatto retromarcia con la sua auto e l'ha investito. Una tragedia. Per il suo bimbo di tre anni non c'è stato nulla da fare. È accaduto ...

Fa retromarcia con l'auto - Investe e uccide il figlio di 3 anni nel cortile di casa : Stava giocando nel cortile di casa ma il papà non l'ha visto. Ha fatto retromarcia con la sua auto e l'ha investito. Una tragedia. Per il suo bimbo di tre anni non c'è stato nulla da fare. È accaduto ...

Fa retromarcia con l'auto - Investe e uccide il figlio di 3 anni nel cortile di casa : Stava giocando nel cortile di casa ma il papà non l'ha visto. Ha fatto retromarcia con la sua auto e l'ha investito. Una tragedia. Per il suo bimbo di tre anni non c'è stato...

Brindisi - 90enne fa retromarcia con l'auto e Investe per errore la moglie uccidendola : Una tragedia terribile è accaduta questa mattina a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. Un'anziana donna infatti, Maria Addolarata Pesimena, di 85 anni, è deceduta in seguito all'impatto con l'autovettura condotta dal marito. La signora è stata travolta dall'auto, una Fiat Panda, mentre il consorte si apprestava ad eseguire una manovra in retromarcia nei pressi della loro abitazione. L'incidente, purtroppo fatale per la donna, è ...

Milano - Investe anziano sulle strisce pedonali e lo uccide : L'incidente su un rettilineo, e con ottima visibilità: il conducente dell'auto, che si è fermato a soccorrere la vittima, non ha saputo dare spiegazioni

Asia Sagripanti - finalista di “The Voice” - sotto choc : Investe e uccide un ciclista. : Dramma nei pressi di Pordenone. Un ciclista di 52 anni è stato travolto ed ucciso da un’auto guidata da Asia Sagripanti nota per aver partecipato all’edizione 2018 di “The Voice of Italy” dove ha gareggiato nel team di Francesco Renga classificandosi al quarto posto. L’incidente è avvenuto intorno alle 12 ad Azzano Decimo. Secondo una prima ricostruzione e la testimonianza resa dalla cantante, un insetto – probabilmente una vespa – sarebbe ...