Un 24enne ha investito 3albanesi che stavano andando al lavoro nei campi nel Napoletano ed è fuggito. Uno dei tre è morto,gli altri sono in ospedale. L'investitore si è fermato poco dopo, ma solo per cambiare uno pneumatico dell'auto (con motore truccato). I Carabinieri lo hanno identificato edal carrozziere, dove si era recato per controllare i lavori di riparazione del mezzo. E' accaduto a Giugliano. Ora il giovane è ai domiciliari in attesa del processo per omicidio stradale e omissione di soccorso.(Di mercoledì 3 ottobre 2018)