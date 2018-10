Inter | Icardi nella terra dei centravanti tra Champions e rinnovo

Psv Eindhoven-Inter - probabili formazioni : torna Icardi - Politano dal 1' : “Al di là che io i calcoli non li ho mai fatti per principio, sono sicuro che il modo migliore di affrontare la partita sia provare a vincerla“. Come dichiarato nella conferenza stampa della vigilia, l’Inter di Luciano Spalletti vola a Eindhoven con l’obiettivo di fare bottino pieno. Una vittoria sul campo del Psv permetterebbe ai nerazzurri […] L'articolo Psv Eindhoven-Inter, probabili formazioni: torna Icardi, ...

PSV-Inter probabili formazioni - Champions League : torna Mauro Icardi dal primo minuto : Sarà un mercoledì sera decisivo per l’Inter e la sua avventura in Champions League. I nerazzurri fanno visita al PSV nella seconda giornata della fase a gironi e devono uscire con i tre punti dall’Olanda per non sprecare la fondamentale vittoria all’esordio contro il Tottenham. Rispetto proprio alla partita con gli inglesi non ci saranno esperimenti da parte di Luciano Spalletti, che non metterà Skriniar terzino destro, ma ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Psv Inter : Icardi assieme a Lautaro? Orario - diretta tv - notizie live (Champions League) : PROBABILI FORMAZIONI Psv Inter: diretta tv, Orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. I nerazzurri cambiano parecchio rispetto alla vittoria di sabato in campionato(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:54:00 GMT)

Inter - l’ex De Boer su Icardi : “Segna spesso - ma per me non era il capitano ideale” : L’Inter si prepara a scendere in campo in Champions League, competizione in cui affronterà gli olandesi del Psv Eindhoven. Tornerà dal primo minuto Mauro Icardi e, a proposito di Olanda, sul capitano nerazzurro si è espresso Frank De Boer, ex allenatore dell’Inter nella stagione 2016-17: “Mi piaceva molto come attaccante, la sua classe si vedeva subito nei primi allenamenti. Segna da ogni angolo, ha una buona ...

Champions League - il Napoli in salita contro un lanciatissimo Liverpool : Inter ok con il PSV Eindhoven - ci pensa Icardi : L’esordio casalingo in Champions League del Napoli non poteva essere più emozionante. Al San Paolo arriva il lanciatissimo Liverpool, vice campione d’Europa e primo in Premier League (alla pari con il Manchester City). I Reds, inoltre, hanno vinto la prima nella competizione contro il Psg e sono nella griglia dei favoriti per la vittoria finale. Ci vorrà dunque il miglior Napoli per provare a fermare gli inglesi e per non compromettere da ...

Inter - de Boer : “Icardi attaccante super - ma come capitano…” : Un’avventura di certo non indimenticabile quella di Frank de Boer sulla panchina dell’Inter. Intervistato ai microfoni del quotidiano olandese ‘Algemeen Dagblad’, l’ex allenatore nerazzurro è tornato a parlare della sua ex squadra e del suo capitano, Mauro Icardi: “Mi piaceva molto come attaccante, la sua classe si vedeva subito nei primi allenamenti. Segna da qualsiasi posizione, […] L'articolo Inter, ...

Inter - Boninsegna : 'Icardi-Lautaro - l'idea mi stuzzica. Ma per vederli insieme Spalletti deve accettare di...' : Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter, Roberto Boninsegna, esprime la propria opinione sulla possibile coesistenza tra Mauro Icardi e Lautaro Martinez. Roberto Boninsegna, crede che in questa Inter ...

Inter - l’ex Boninsegna : “Lautaro ha fatto l’Icardi. Possono giocare insieme” : Roberto Boninsegna, ex giocatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport in merito alla partita di sabato sera di San Siro. I neroazzurri hanno battuto il Cagliari con una grande prestazione del neo arrivato Lautaro Martinez. “Può giocare in coppia con Icardi, l’idea mi stuzzica” Le parole di Boninsegna: “L’idea di […] L'articolo Inter, l’ex Boninsegna: ...

Gol Lautaro Martinez : il vice Icardi porta in vantaggio l’Inter [VIDEO] : Gol Lautaro – L’Inter passa in vantaggio sul Cagliari. Dalbert va sulla sinistra e opera un traversone che pesca in area la testa di Lautaro Martinez. Di ritorno dall’infortunio, il vice Icardi trova il primo centro in campionato. ??? ?????? ??????? #InterCagliari pic.twitter.com/aeHVHsJnh7 — ??? ?????? (@WeareInter_) 29 settembre 2018 SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI ...

Inter-Cagliari alle ore 20.30 La Diretta Icardi in panchina - c'è Lautaro Martinez : L'Inter di Luciano Spalletti scende in campo nuovamente di fronte ai propri tifosi dopo la sfida vinta nel turno infrasettimanale ai danni della Fiorentina ed ospita il Cagliari nella partita che ...

Inter - retroscena Icardi : “La Juventus lo ha cercato. Resterebbe a vita con i nerazzurri” : RINNOVO Icardi – Proseguono i colloqui tra l’Inter e il bomber argentino sull’agognato rinnovo del contratto. Letterio Pino, agente e componente del gruppo di procuratori vicini a Wanda Nara, ha rivelato qualcosa sul futuro e soprattutto sulle voci di mercato che hanno accompagnato nei mesi scorsi il centravanti: “Il rinnovo? C’è serenità totale, chiaro che l’incontro prima o poi si farà nell’Interesse di tutti. ...

Inter - parla l'entourage di Icardi : 'Real e Juve lo hanno cercato. Rinnovo? Resterebbe a vita' : In altre parti del mondo nessuno si permetterebbe di dire al capocannoniere del campionato italiano che segna da sempre che partecipa poco alla manovra'.

Icardi si sblocca grazie alla Var e l'Inter batte la Fiorentina tra le polemiche : La Var non è una scienza esatta. Mazzoleni non vede il rigore dal vivo, ma viene invitato dal suo collega Irrati a rivedere le immagini. E cambia idea concedendo la massima punizione. L'immagine ...

Inter - Icardi : "Ma quanto parlano sui social..." : A Mauro Icardi la Fiorentina porta fortuna. Il capitano dell'Inter si è sbloccato in Serie A , su rigore, contro la squadra alla quale aveva già segnato altre dieci volte in carriera. Voleva questo ...