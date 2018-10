Instagram | rivolta sulla rete | migliaia le segnalazioni Cosa sta succedendo

caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Non solo #VodafoneDown, anche l’hashtag #Down impazza su Twitter: da circa mezz’ora, infatti, il social network fotografico sembra irraggiungibile, sia da app che da browser. Gli utenti segnalano impossibilità di caricare il feed, di aggiungere contenuti alle storie e di eseguire qualsiasi altra operazione. L’intero, insomma, sembra ko. A giudicare dai report su DownDetector, il disservizio sembra coinvolgere diverse parti del mondo. Sui propri canali socialnon ha ancora comunicato nulla a riguardo. Problemi con il funzionamento dell’app, secondo downdetector.com, si sono registrati anche in altre città europee, come Londra, Parigi, Monaco e Berlino. E subito sono fioccati i messaggi ironici: ”Voi vi lamentate dell’#Down, ma è l’unico momento della giornata in cui Fedez trova il tempo di andare in bagno e la Ferragni può ...