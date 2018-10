Instagram non funziona per molti utenti

In cella dopo l’arresto - star di Instagram si lamenta : “Ho chiesto ostriche ma non le portano” : La 24enne modella russa Kira Maye racconta la sua brutte esperienza in carcere dopo l'arresto per la guida senza patente e il successivo tentativo di corrompere gi agenti offrendo sesso.Continua a leggere

Barbara D'Urso non trattiene la gioia : la sua Domenica Live batte Domenica In - il messaggio su Instagram è esplicito. Ma il marito della ... : FUNWEEK.IT - Finalmente Barbara D'Urso torna a gioire e la sua Domenica Live batte Domenica In dopo un avvio scoppiettante del programma condotto da Mara Venier . Inequivocabile il messaggio di ...

Elisa Isoardi - il messaggio d'amore su Instagram : «Non guardare dove metti i piedi». Ecco chi è l'autore : Elisa Isoardi su Instagram non nasconde il suo lato romantico. Elisa Isoardi ha condiviso con i suoi follower una frase d'amore che è anche un consiglio per tutti gli innamorati o a quanti...

“Nadia Toffa finirai presto all’obitorio” : minaccia di morte su Instagram/ Replica - “non gli auguro un cancro” : "Nadia Toffa finirai presto all'obitorio": minaccia di morte su Instagram alla conduttrice de Le Iene. La pronta Replica, "non gli auguro un cancro, amo la vita di tutti"(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 14:40:00 GMT)

Nadia Toffa torna alle Iene. Il post su Instagram : «Grazie per il trucco - non sembro nemmeno gonfia» : Nadia Toffa torna alle Iene . Il ritrono di Nadia Toffa alla conduzione del programma di Italia 1 è stato un po' come tornare in famiglia: il pubblico l'ha accolta con un lungo applauso, e i suoi ...

La storia della prima foto caricata su Instagram - quando il social ancora non esisteva - : Due anni dopo la sua nascita, Instagram aveva già raggiunto 50 milioni di utenti in tutto il mondo, suscitando l'interesse di Facebook , che acquistò la compagnia per un miliardo di dollari. Oggi, ...

Andrea Iannone - furia su Instagram in difesa di Belen Rodriguez : «Basta! Si sta esagerando - lei è una mamma» : Andrea Iannone si schiera al fianco di Belen Rodriguez dopo la pubblicazione delle foto che la vedono il giorno del suo compleanno felicemente accompagnata da Mirco Levati, esperto di comunicazione e...

Chiara Ferragni contro Stefano Gabbana su Instagram. I due non si parlano da anni : il motivo del litigio : Chiara Ferragni si vendica di Stefano Gabbana e lancia una frecciatina al noto brand di moda Dolce e Gabbana. L'influencer ha ripreso una storia Instagram di Diet Prada in cui si...

Nadia Toffa - sbotta sui social : 'Imparate a non giudicare' - lo sfogo su Instagram - FOTO - : Nadia Toffa è stato uno dei personaggi televisivi più discussi dell'ultimo anno per via del male che l'ha colpita. La personale battaglia della Toffa contro il cancro è ancora in divenire, ciò ...

NADIA TOFFA - LITE SU Instagram PER IL TUMORE/ Foto - Alessandra Amoroso : "portare un sorriso non ha mai..." : NADIA TOFFA sbotta su INSTAGRAM per rispondere alle polemiche degli ultimi giorni. "Il cancro è un dono? Non ho mai sostenuto di essere stata fortunata ad ammalarmi". (Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 13:20:00 GMT)

Nadia Toffa - sbotta sui social : 'Imparate a non giudicare' - lo sfogo su Instagram (FOTO) : Nadia Toffa è stato uno dei personaggi televisivi più discussi dell'ultimo anno per via del male che l'ha colpita. La personale battaglia della Toffa contro il cancro è ancora in divenire, ciò nonostante la conduttrice tornerà alla conduzione delle Iene dal 30 settembre seppur con l'appoggio di Alessia Marcuzzi. Si tratta di una bella notizia ma che non ha avuto il potere si far placare la polemica, nata su Instagram, per via di alcuni frasi ...

Perchè Instagram non Mi Fa Mettere La Musica? : Perché Instagram non mi fa Mettere la musica nelle storie? Instagram come Mettere adesivo musica nelle storie. Instagram Perchè non ho la musica e l’adesivo Musica? Instagram senza musica nelle storie Come probabilmente hai notato, ormai da qualche mese il social network Instagram ha introdotto una nuova e interessante funzione nelle Storie. Si tratta della possibilità di aggiungere […]

