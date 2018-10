Infrastrutture : Toninelli - in Emilia Romagna 325 - 8 mln in contratto Anas (2) : (AdnKronos) - "Siamo coscienti - ha proseguito Toninelli - dell’importanza di favorire lo scambio di merci del distretto ceramico con l’Europa e in questa direzione ricordiamo che sono in corso di completamento i lavori di un’opera attesa da molto tempo, lo scalo merci ferroviario di Marzaglia che e

Toninelli : piano straordinario Infrastrutture senza vincoli Ue : ... askanews, - Un piano straordinario per le infrastrutture, di portata eccezionale, senza limiti di finanziamento e fuori dei vincoli Ue, per affrontare tutte le emergenze e rilanciare l'economia. Per ...

Toninelli : maxi piano per Infrastrutture : 6.45 Toninelli:maxi piano per infrastrutture Un piano straordinario per le infrastrutture,senza limiti di finanziamento e fuori dai vincoli Ue, per affrontare le emergenze e rilanciare l'economia. Per il ministro delle infrastrutture Toninelli,intervistato dal Sole 24 Ore, "la Legge di bilancio dovrà tener conto che quella delle infrastrutture è una delle prime emergenze del Paese". "...

Infrastrutture - Toninelli : “Nasce l’agenzia nazionale per la sicurezza - dall’emergenza alla prevenzione” : Nasce l’agenzia nazionale per la sicurezza delle Infrastrutture. Ad annunciarlo il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, illustrando il contenuti del decreto Emergenze approvato dal Cdm. “Dalla logica dell’emergenza passiamo alla logica della prevenzione. La nuova agenzia avrà il compito di monitorare tutte le Infrastrutture nazionali e monitorarne lo stato di salute”, ha dichiarato Toninelli annunciando ...

Toninelli : "A breve sarà presentato decreto Infrastrutture" : "A breve sarà presentato un decreto infrastrutture che prevede in primo luogo l'istituzione presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti , MIT, di un'A genzia per la sicurezza delle Ferrovie e ...

Infrastrutture : Toninelli - passeremo da politica emergenza a prevenzione : Roma, 5 set. , AdnKronos, 'passeremo dalla politica di emergenza della vecchia politica alla politica di prevenzione'. Ad affermarlo è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli a 'In Onda' su La7, ribadendo che la mappatura sulle opere infrastrutturali ...

Toninelli annuncia l'assunzione di molti ingegneri al ministero delle Infrastrutture : “Sono arrivato in un ministro in cui non ci sono ingegneri, ci sono solo amministrativi e impiegati”. Lo ha detto il ministro delle delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. ?Toninelli ha poi rivelato alcuni particolari del prossimo decreto per la messa in sicurezza delle Infrastrutture in Italia: “Lo Stato deve sapere, attraverso una ...

Toninelli : in arrivo decreto per Genova e Infrastrutture : Roma, 4 set., askanews, - 'Il Governo sta predisponendo un provvedimento d'urgenza per Genova e per le infrastrutture, in grado di soddisfare al meglio le esigenze di una comunità duramente colpita. ...

Ponte Morandi - il ministro alle Infrastrutture Toninelli riferisce alla Camera. Segui la diretta : “Il governo metterà in campo forme di aiuto in ordine alle rate dei mutui che molte famiglie sono costrette a pagare su immobili che non possono più abitare”. A dirlo, alla Camera, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, durante le comunicazioni del governo sul crollo del Ponte a Genova. La diretta L'articolo Ponte Morandi, il ministro alle Infrastrutture Toninelli riferisce alla Camera. Segui la diretta ...

Toninelli : "Piano Marshall per le Infrastrutture" : Roma, 14 ago., AdnKronos, - "Un piano Marshall per la messa in sicurezza delle nostre opere infrastrutturali". Ad annunciarlo al Gr1 Rai è il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo ...

Genova - Conte sul luogo del crollo. Mattarella : «Gli italiani hanno diritto a Infrastrutture sicure». Toninelli : «I responsabili pagheranno» : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato a Genova sul luogo della tragedia, dove sta incontrando soccorritori e forze dell'ordine. Nelle prossime ore è atteso anche il vicepremier, Luigi ...