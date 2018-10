Infortunio Caldara | Gattuso svela i tempi di recupero del difensore

Infortunio Caldara - Milan in ansia : si allungano i tempi di recupero : Mattia Caldara ancora alle prese con problemi fisici che stanno limitando il suo inserimento nel Milan di Gattuso: i dettagli In casa Milan c’è una ritrovata armonia dopo il bel successo in casa del Sassuolo. La squadra di Gattuso ha ripreso a girare, ma c’è ancora un giallo attorno alla questione Caldara . Il difensore non si è visto nelle ultime uscite a causa di problemi fisici che lo stanno tormentando. Secondo le ultime ...

Infortunio Caldara - guai Milan : le ultime sul difensore rossonero : Infortunio Caldara – Vittoria che dà fiducia. Il Milan è reduce dall’importante successo sul campo del Sassuolo, continua la marcia Europa per la squadra di Gennaro Gattuso che nelle prossime settimane non potrà permettersi passi falsi. Arrivato come grande colpo di mercato non è stato fino al momento protagonista il difensore Mattia Caldara, tra scelte di Gattuso e condizioni fisiche l’ex Juventus non è stato preso in ...