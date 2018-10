huffingtonpost

: Industriali scettici. Credito al Governo, ma affiora il timore del 'vorrei ma non posso' - HuffPostItalia : Industriali scettici. Credito al Governo, ma affiora il timore del 'vorrei ma non posso' -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) "Partiamo dal ponte Morandi, prendiamolo come simbolo. In quanto tempo si ricostruisce? Le infrastrutture collegano le periferie con il centro: quando si fanno?". Così il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia fa scattare il cronometro dell'Associazione sul feeling con il, parlando seduto accanto al ministro dell'Economia Giovanni Tria in occasione della presentazione del rapporto del Centro studi dell'associazione. Il mood deglisarà positivo solo se e fino a quando gli investimenti annunciati saranno realizzati. Le aziende chiedono fatti, sono disposte a dare tempo al, ma non un tempo infinito.Il fatto è che la manovra per ora solo annunciata appare complicata. Tutto ruota attorno a quella stima di Pil, l'1,6% l'anno prossimo, che dovrà essere centrata per garantire un bilancio in equilibrio, con la riduzione del debito e la ...