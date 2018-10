Indonesia | vulcano erutta dopo terremoto e tsunami Ultime notizie | allerta lava e fumo

Indonesia : eruzione vulcano Soputan : ANSA, - GIACARTA, 3 OTT - L'isola Indonesiana di Sulawesi, già colpita da un violento terremoto e da uno tsunami la settimana scorsa, è stata scossa questa mattina dall'eruzione del vulcano Soputan ...

Indonesia - dopo terremoto e tsunami erutta vulcano : colonna di fumo di 6mila metri. A Sulawesi 1400 morti : dopo il terremoto e lo tsunami, che finora hanno restituito i cadaveri di 1400 persone, l’isola Indonesiana di Sulawesi è stata scossa questa mattina dall’eruzione del vulcano Soputan nella provincia del Nord. L’eruzione ha formato una colonna di fumo e cenere che ha raggiunto un’altezza di circa seimila metri. Le autorità hanno consigliato alla popolazione di evitare un’area fino a 6,5 chilometri a sudovest del vulcano ed hanno avvisato i ...

Indonesia - salvi i 500 escursionisti rimasti bloccati sul vulcano nell’isola di Lombok dopo il terremoto : Sono tutti salvi gli oltre 500 escursionisti rimasti bloccati su una montagna sull’isola Indonesiana di Lombok dopo il terremoto di domenica, i turisti sono stati tutti evacuati e ora sono in salvo. Tra i dispersi c’erano 189 escursionisti di nazionalità francese, tedesca, olandese, americana e thailandese. Lo riporta la Bbc. Gran parte del gruppo e le loro guide sono stati in grado di scendere dopo aver trovato un percorso sicuro, ...

Indonesia - oltre 500 turisti bloccati sul vulcano nell’isola di Lombok. Attivati i soccorsi : oltre 500 turisti sono rimasti bloccati sulle pendici di un vulcano attivo nell’isola di Lombok, in Indonesia dopo il violento terremoto che sabato ha colpito l’isola. Dopo le scosse di sabato, tonnellate di roccia e fango si sono staccate dalla montagna lasciando i turisti senza vie di fuga. Le squadre di soccorritori composte da militari, poliziotti e medici hanno iniziato la scalata del vulcano alle 8 ora locale, le 2 del mattino in ...