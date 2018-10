Indonesia | dopo terremoto e tsunami | Sulawesi colpita dall’eruzione del vulcano Soputan

Indonesia - caos aiuti dopo lo tsunami : la polizia spara sulla folla. I morti sono 1.350 Foto : Nei pochi market rimasti in piedi esplode il fenomeno saccheggio: già 45 arresti. S’impenna il bilancio delle vittime sepolte nelle fosse comuni

Terremoto in Indonesia - l’isola di Sulawesi prima e dopo lo tsunami vista dal satellite : Le impressionanti immagini satellitari mostrano Sulawesi prima e dopo la devastazione dello tsunami che ha messo in ginocchio l’isola Indonesiana. Al momento le vittime del Terremoto e dell’onda anomala sono più di 1200 L'articolo Terremoto in Indonesia, l’isola di Sulawesi prima e dopo lo tsunami vista dal satellite proviene da Il Fatto Quotidiano.

Indonesia : 1200 prigionieri fuggiti da prigioni dopo tsunami : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Sale il numero delle vittime in Indonesia dopo lo tsunami - Ong locale : "Trovati più di 1200 corpi" : Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime in Indonesia, dove l'isola di Sulawesi è stata colpita, nella giornata di venerdì, da due terremoti e uno tsunami. Sono 1203 i corpi finora ritrovati tra Palu e Donggal. Il numero, non ancora ufficiale, è stato diffuso dall'Ong Indonesiana Aksi Cepat Tangaap.Le autorità, intanto, hanno accettato l'aiuto della comunità internazionale per fronteggiare l'emergenza. ...

Indonesia - almeno 800 morti dopo il forte sisma e lo tsunami | Travolti partecipanti a un festival sulla spiaggia : Quasi tutte le vittime sono state accertate nella città di Palu, dove onde alte un metro e mezzo hanno travolto la città di 350mila abitanti nell'isola di Sulawesi, nella parte centrale dell'Indonesia.

Terremoto in Indonesia - villaggi e città spazzati via. Le immagini di quello che rimane dopo lo tsunami : È salito ad almeno 832 il numero dei morti del Terremoto e dello tsunami che venerdì hanno colpito la parte centrale dell’isola Indonesiana di Sulawesi. Lo ha annunciato il portavoce della Protezione civile. I soccorritori continuano intanto le ricerche di possibili superstiti. In particolare sull’isola di Sulawesi si sentirebbero richieste d’aiuto provenire da un hotel di otto piani crollato nella città di Palu: sarebbero ...

Indonesia - 832 morti dopo terremoto e tsunami/ Ultime notizie - inferno a Sulawesi : fango - detriti e cadaveri : tsunami e terremoto Indonesia: 384 morti. Ultime notizie video, bilancio riferito alla sola Palu: un’ecatombe. Sale vertiginosamente il bilancio delle vittime sull'isola di Sulawesi(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 09:40:00 GMT)

Indonesia - centinaia di morti dopo il forte sisma e lo tsunami - Travolti partecipanti a un festival sulla spiaggia : Finora, tutte le vittime sono state accertate nella città di Palu, all'indomani delle onde alte un metro e mezzo che hanno travolto la citta' di 350mila abitanti nell'isola di Sulawesi, nella parte ...

Indonesia - tsunami improvviso si abbatte dopo il terremoto : Ha colto tutti di sorpresa l'onda anomala che poche ore fa si è abbattuta in Indonesia, precisamente nella citta' di Palu, capoluogo delle provincia di Sulawesi, e a Tenggara. Diverse ore fa infatti la zona è stata colpita da un violento terremoto di magnitudo 7.5 [VIDEO], con epicentro a 80 chilometri da Palu. Il sisma si è verificato a circa 10 km di profondita'. Era stata diramata anche l'allerta tsunami, che però era rientrata dopo un'ora. ...

Catastrofe in Indonesia dopo il terremoto : tsunami causa quasi 50 vittime - centinaia i dispersi : Notizie tragiche dall'Indonesia, tsunami travolge due città, ci sono tante vittime e dispersi. Il maremoto devastante che ieri 28 settembre 2018 ha colpito le coste occidentali dell'isola di...

Tsunami dopo il terremoto in Indonesia - onde alte 3 metri : case sommerse - almeno 5 morti : Un'onda di Tsunami alta tre metri ha colpito la costa della città Indonesiana di Palu, capoluogo dell'isola di Sulawesi, alcune ore dopo un sisma di magnitudo 7.4. L'emittente...

Tsunami dopo il terremoto in Indonesia - onde alte 2 metri : case sommerse - almeno 5 morti : Un'onda di Tsunami alta tre metri ha colpito la costa della città Indonesiana di Palu, capoluogo dell'isola di Sulawesi, alcune ore dopo un sisma di magnitudo 7.4. L'emittente...

Indonesia - disastroso tsunami a Palu dopo il violento terremoto Magnitudo 7.5 di oggi : si teme un’ecatombe [VIDEO LIVE] : Il violentissimo terremoto di Magnitudo 7.5 che alle 12:02 (ora italiana) di oggi ha colpito l’Indonesia, ha provocato un gigantesco tsunami nella zona di Palu, una delle principali città del Paese, nell’isola di Sulawesi tra il Borneo e le Molucche. Sempre Palu è stata una delle città più colpite dai crolli provocati dal terremoto, con morti e dispersi (il numero è ancora imprecisato). Ma con lo tsunami si teme un’ecatombe: a ...