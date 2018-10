Indiana Jones and the Infernal Machine | il celebre action adventure 3D di LucasArts è

eurogamer

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) L'amata avventura d'azione 3D diand the, è ora disponibile in forma di download digitale ufficiale per la prima volta da quando è stato rilasciato quasi due decenni fa, per gentile concessione di GOG.Come riporta Eurogamer.net,and theè stato originariamente lanciato per PC nel 1999 (con le ben note versioni Nintendo 64 e Game Boy Color che arrivarono negli anni successivi), e il tentativo difu quello di trapiantare nel titolo la classica formuladi Tomb Raider. La nuova versione diand thesu GOG segna, per la prima volta, che il gioco è ufficialmente disponibile per il download, e, meglio ancora, è stato messo a punto per giocare sui sistemi operativi odierni.Read more…