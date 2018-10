Ilary lascia Le Iene | il dolce messaggio per Alessia Marcuzzi Video

“Quando spoglio Ilary…”. Totti hot. Il Pupone si lascia andare e spiffera tutto : Oggi abbiamo parlato molto della grande ospitata di Fabio Fazio, durante il primo appuntamento stagionale di Che tempo che fa: Francesco Totti. Inutile girarci intorno, Fazio ha fatto il botto in termini di share col capitano. Merito, soprattutto, dell’intervista-cult a Francesco Totti, che ha parlato a tutto tondo. L’ex campione della Roma, oggi dirigente sportivo giallorosso, è stato protagonista di una lunga, in occasione del ...

Ilary BLASI - LASCIA LE IENE/ Frecciatina ai Ferragnez? "Loro sono social - io e Totti siamo reali" : ILARY BLASI ha commentato al settimanale Chi la difficile scelta che ha dovuto prendere LASCIAndo la conduzione de Le IENE per dedicarsi esclusivamente al Grande Fratello Vip(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 16:50:00 GMT)

Ilary Blasi - lascia Le Iene/ Una scelta dolorosa : “È casa mia - mi ha dato la visibilità” : Ilary Blasi ha commentato al settimanale Chi la difficile scelta che ha dovuto prendere lasciando la conduzione de Le Iene per dedicarsi esclusivamente al Grande Fratello Vip(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 21:35:00 GMT)

Ilary Blasi afferma : 'Lasciare Le Iene è stata una scelta dolorosa' : Tutti sappiamo quanto Ilary Blasi, moglie del calciatore Francesco Totti e madre di tre figli, abbia rappresentato la punta di diamante nello show televisivo Le Iene, programma in onda da parecchi anni ormai, che ha raggiunto un notevole successo. Ma negli ultimi giorni arriva la conferma ad una delle notizie più impreviste del mondo della televisione: Ilary Blasi è pronta a lasciare Le Iene ed a cambiare vita. Al suo posto sara' Alessia ...

Ilary Blasi spiega perchè ha lasciato Le Iene : Le Iene: Ilary Blasi svela perchè ha abbandonato il programma Lunedì prossimo inizierà su Canale 5 la terza attesissima edizione del Grande Fratello Vip. E alla conduzione della versione vip del padre di tutti i reality c’è, come al solito, Ilary Blasi, la quale ha avuto una Estate decisamente movimentata. Difatti la moglie dell’ex campione di calcio Francesco Totti ha dapprima condotto il programma dedicato ai Mondiali 2018 ...

Ilary Blasi afferma : 'Lasciare Le Iene è stata una scelta dolorosa' : Tutti sappiamo quanto Ilary Blasi, moglie del calciatore Francesco Totti e madre di tre figli, abbia rappresentato la punta di diamante nello show televisivo Le Iene, programma in onda da parecchi anni ormai, che ha raggiunto un notevole successo. Ma negli ultimi giorni arriva la conferma ad una delle notizie più impreviste del mondo della televisione: Ilary Blasi è pronta a lasciare Le Iene ed a cambiare vita. Al suo posto sarà Alessia ...

Ilary Blasi afferma : lasciare Le Iene è stato un colpo basso : Tutti sappiamo quanto Ilary Blasi, moglie del calciatore Francesco Totti e madre di tre figli, abbia rappresentato la punta di diamante nello show televisivo Le Iene, programma in onda da parecchi anni ormai, che ha raggiunto un notevole successo. Ma negli ultimi giorni arriva la conferma ad una delle notizie più impreviste del mondo della televisione: Ilary Blasi è pronta a lasciare Le Iene ed a cambiare vita. Al suo posto sarà Alessia ...

Ilary Blasi confessa : “Lasciare le Iene è stata una scelta dolorosa” : Ilary Blasi lascia le Iene e confessa: “È stata una scelta dolorosa” L’addio di Ilary Blasi a Le Iene è ormai stato confermato e ribadito in più occasioni nelle ultime settimane. Le voci sulla sua possibile sostituzione, infatti, sono diventate presto dei fatti concreti. Al suo posto, come in molti sanno, ci sarà Alessia Marcuzzi […] L'articolo Ilary Blasi confessa: “Lasciare le Iene è stata una scelta ...

“Non sa nulla”. Terremoto a Le Iene : Ilary lascia ma qualcosa non torna. Il sospetto : Sembrava che i giochi fossero fatti. E noi ci eravamo messi l’anima in pace. Ilary Blasi lascia Le Iene, è confermato. E anche Teo Mammuccari lascia Le Iene. A prendere il loro posto – come aveva confermato Tv, Sorrisi e Canzoni – Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Dopo settimane di ipotesi e di toto-nomi, sembravamo essere giunti alla verità. Prima ne erano state dette di tutti i colori. Era stato fatto il nome di Melissa Satta (che ha da ...

Ilary Blasi lascia le Iene - chi la sostituirà? [FOTO] : 1/17 ...

“Fuori tutte”. Ilary lascia Le Iene e arriva la ‘bomba’. Choc in tv : il pubblico gradirà? : La voce circola ormai da giorni e ormai tutti la danno per certa: Ilary Blasi lascia la conduzione de Le Iene. Dietro la decisione della conduttrice non ci sarebbe alcuno screzio con la produzione ma solo l’esigenza di avere più tempo da dedicare all’altra trasmissione che la Blasi conduce, cioè il Grande Fratello Vip. Ma, da quando è iniziata a circolare la voce della sua assenza, tutti parlano della stessa cosa: chi prenderà il posto di ...

Gossip e Tv : Ilary Blasi potrebbe lasciare 'Le Iene' - al suo posto Melissa Satta : Ilary Blasi potrebbe non tornare al timone de Le Iene nel prossimo autunno: è questo il Gossip che sta impazzando sul web nelle ultime ore, sopratutto dopo che Tvblog ha gia' fatto il nome di colei che dovrebbe sostituirla. Secondo le indiscrezioni che stanno circolando in rete, dunque, la romana vorrebbe concentrarsi esclusivamente sulla terza edizione del Grande Fratello VIP [VIDEO], così Neri Parenti avrebbe pensato all'ex velina Melissa ...

Ilary Blasi lascia Le Iene? «Al suo posto Melissa Satta». Via anche Mammucari : Ilary Blasi lascia Le Iene ? La voce , che si rincorre ormai da qualche tempo, si sarebbe ora concretizzata in realtà, stando a quanto scrive Dagospia , secondo cui la moglie di Francesco Totti ...

Ilary Blasy verso l’addio a Le Iene : al suo posto Melissa Satta. E con lei lascia anche Teo Mammucari : A poco meno di un mese dal ritorno in onda, Le Iene potrebbe perdere due conduttori simbolo del programma di Italia 1. Secondo Dagospia infatti, nei corridoi di Mediaset ci sarebbero voci sempre più insistenti sull’addio di Ilary Blasi e Teo Mammucari. La moglie di Francesco Totti è tutta assorbita dal Grande Fratello Vip, in partenza il prossimo 24 settembre, mentre Mammucari si prepara a diventare giurato a Tu si que vales. Nelle scorse ...