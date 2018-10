gossipetv

: Il vestito di Nilufar a Temptation Island Vip è di Giulia De Lellis - carmenFashionCr : Il vestito di Nilufar a Temptation Island Vip è di Giulia De Lellis - VeryElena : RT @Sarinski_: Nilufar con quel vestito poliestere non troppo vicino al falò che è un attimo #TemptationIslandVIP - eleoteque : Cioè ma ci rendiamo conto che dobbiamo vedere Nicolò Ferrari bello bravo ricco che piange per quella pizzettara di… -

(Di mercoledì 3 ottobre 2018)Addati di Uomini e Donne aVip: di che marca è ilal falò di confronto con GiordanoDeprotagonista aVip. Non in prima persona bensì con le sue creazioni, quelle del marchio Sol Wears Woman.Addati, ex tronista di Uomini e Donne, ha indossato … L'articolo IldiVip è diDeproviene da Gossip e Tv.