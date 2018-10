Il Sun | «Ronaldo avrebbe ammesso di aver ricevuto un no da Kathryn Mayorga» E spunta un

Verso Juventus-Napoli - Ancelotti : “NesSun nome sulla formazione. Ronaldo? Gli sono riconoscente” : Nella conferenza stampa della vigilia di Juve-Napoli, big match della settima giornata, Carlo Ancelotti ha affrontato i temi della gara a cominciare dalla formazione, su cui non si sbottona: “Non darò nessun nome. Ci siamo allenati, stiamo tutti bene. L’unico problema per questa partita sarà scegliere. La squadra sta bene ed è motivata. Più di 11 meriterebbero di giocare contro la Juve per quello che hanno dimostrato nelle ...

Il migliore è Luka Modric. NesSun premio per Cristiano Ronaldo - che non si presenta alla cerimonia : Georgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaGeorgina e Ronaldo in ItaliaO con noi, o senza di noi. Il messaggio di Cristiano Ronaldo e Leo Messi arriva forte e chiaro ai vertici del calcio. I due fenomeni del pallone, che negli ultimi dieci anni si sono spartiti tutti i riconoscimenti più importanti, hanno inviato un fax alla Fifa per comunicare che ...

Rosso a Ronaldo - ancora la sorella : 'E' il re del calcio - nesSuno lo distruggerà' : ... fa male così, fa male l'ingiustizia, e sono preoccupata per un professionista, per un uomo che rispetta il calcio come pochi, per un uomo che dà il cuore per lo sport di cui è il re. E' vergognoso ...

L'arbitro Clattenburg : 'Ronaldo? NesSuna condotta violenta' : TORINO - ' Cristiano Ronaldo è stato molto sfortunato. C'è stata una piccola spinta che ha fatto cadere Murillo, ma non c'è stata condotta violenta '. Anche per L'arbitro inglese Mark Clattenburg l'...

Valencia-Juve - Marcelino : 'Abbiamo buone sensazioni. NesSuna paura di Ronaldo' : L'Italia si è interessata a Marcelino intensamente, improvvisamente, rapidamente quando ha incontrato l'Inter per parlare di lavoro. L'Inter scelse Pioli, Marcelino un anno fa ha firmato col Valencia ...

Chi è Laura Bragato? Dal preSunto flirt con Cristiano Ronaldo a tentatrice di Temptation Island Vip [GALLERY] : Laura Bragato, la sexy influencer: dagli scatti hot con le magliette dei calciatori al ruolo di tentatrice in Temptation Island Vip Le riprese sono terminate e inizia finalmente lo spettacolo! Andrà in onda questa sera la prima puntata di Temptation Island Vip. 11 tentatrici e altrettanti tentatori cercheranno di mettere alla prova le coppie di fidanzati che hanno deciso di partecipare al programma. C’è chi arriva con diversi dubbi, ...

Modric-Ronaldo - nesSuno screzio! Il croato rivela : 'mi ha mandato un messaggio - vi dico cosa mi ha scritto' : Finalista della Coppa del Mondo in Russia con la nazionale croata, Modric ha vinto il premio davanti a Cristiano Ronaldo e all'egiziano Mohamed Salah. Il croato potrebbe strappare al portoghese anche ...

Modric-Ronaldo - nesSuno screzio! Il croato rivela : “mi ha mandato un messaggio - vi dico cosa mi ha scritto” : Il centrocampista del Real Madrid ha rivelato di aver ricevuto da Ronaldo un messaggio di complimenti dopo essere stato eletto miglior giocatore del calcio europeo Il giocatore croato Luka Modric ha rivelato che il portoghese Cristiano Ronaldo si è congratulato con lui per il premio come miglior giocatore del calcio europeo. “Dopo l’elezione, Ronaldo mi ha mandato un sms per congratularsi con me ed ha detto che spera di vedermi ...

Il gol non arriva? NesSun problema - Ronaldo si rilassa in Sardegna : Il gol non arriva? Non è il caso di stressarsi. Cristiano Ronaldo approfitta della sosta e sbarca a La Maddalena, in Sardegna. CR7 che ha pubblicato alcune foto su Instagram, ha pranzato al noto ...

Juventus - Cristiano Ronaldo : 'NesSun dramma - energia positiva'. E alla terza segna sempre : Contro la Lazio è andato vicino alla sua prima rete in Italia, Cristiano Ronaldo ha dovuto però rimandare l'appuntamento con il gol. Prima una bella parata di Strakosha su un tiro dalla distanza, poi ...

Juve - Cristiano Ronaldo e il giorno libero : "Happy Sunday" : Il campione portoghese su Instagram mostra come spende la giornata di riposo concessa da Allegri. Il pots ha quasi 4 milioni di like

Alberto Tebaldi : 'NesSun affare Cristiano Ronaldo per VR46' : VR46 resta aperta a future collaborazioni con squadre di calcio? Noi siamo aperti a tutto, la nostra apertura non è dettata dalle tipologie di sport, ma dove c'è la possibilità di lavorare sulla ...