IL SEGRETO | PUNTATA SERALE 3 OTTOBRE Anticipazioni | Francisca condannata a morte

Il SEGRETO Anticipazioni 3 ottobre 2018 : la puntata in prima serata su Rete 4 : Larraz e i rivoltosi hanno emesso una sentenza di morte per Francisca. Intanto Emilia riceve una lettera da consegnare alla Montenegro: il mittente è Maria!

IL SEGRETO - cosa succede mercoledì 3 ottobre 2018 / Anticipazioni puntata : Anticipazioni Il SEGRETO di mercoledì 3 ottobre 2018: puntata pomeridiana su Canale 5 – Irene riceve la visita di una suora, alla quale chiede la verità sulla sparizione di suo figlio. Larraz annuncia a Donna Francisca che potrebbe essere accusata e condannata a morte. puntata in prima serata su Rete 4 – Francisca si trova sempre prigioniera di Graciano, il quale pensa di servirsene come ostaggio per una sua eventuale fuga. ...

IL SEGRETO : cosa succede martedì 2 ottobre 2018 / Anticipazioni puntata : Anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 2 ottobre 2018: Dolores, ormai ossessionata dalle sue nozze, prova fastidio per il poco interesse dei paesani verso il matrimonio tra lei e Tiburcio. Gracia a quel punto chiede a tutti i suoi amici di interessarsi all’evento, in modo da non doversi sorbire solo lei le lamentele della suocera… Emilia minaccia Alfonso di cacciarlo di casa se non rinuncia all’idea di farsi giustizia da ...

IL SEGRETO - cosa succede lunedì 1° ottobre 2018 / anticipazioni puntata : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 1° ottobre 2018: Saul e Prudencio capiscono che non c’è da stare troppo tranquilli e, non fidandosi delle rassicurazioni di Graciano Larraz, consigliano a Donna Francisca e Raimundo di lasciare la villa per qualche tempo. Severo trova Irene, ma le spiegazioni che lei gli darà non saranno quelle sperate. Espinosa, alla locanda, sottopone Matias ad un interrogatorio che provoca la brusca reazione di ...

IL SEGRETO - cosa succede sabato 29 settembre 2018? Anticipazioni puntata : Anticipazioni puntata Il SEGRETO di sabato 29 settembre 2018: Dolores appare gelosa delle attenzioni che Tiburcio rivolge a Gracia. Marcela parla a Julieta di una preoccupante conversazione che hanno avuto gli uomini di Graciano Larraz. Julieta si precipita ad avvisare Francisca, ma è troppo tardi: gli uomini di Larraz giungono minacciosi alla villa. Graciano non riesce a controllare le azioni di tutti i suoi uomini e questo permette ad alcuni ...

Il SEGRETO - anticipazioni puntata di sabato 29 settembre : Donna Francisca in pericolo : Continuano senza sosta le avventure degli abitanti di Puente Viejo. Le ultime puntate sono state davvero movimentate. La cittadina sta infatti facendo i conti con l'inaspettata insurrezione dei braccianti di Larraz. Quella che sembrava una semplice diceria si è trasformata in realtà e gli insorti stanno ora cercando di prendere il potere in città. Vediamo ora che cosa accadrà nella puntata di sabato 29 settembre, l'ultima di questa settimana. ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di venerdì 28 settembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 28 settembre 2018: Severo decide di partire: l’uomo vuole trovare Irene per chiederle spiegazioni… Mauricio intende lottare per Donna Francisca e così Nazaria tenta di fermarlo, ma invano. Tutti gli invitati alle nozze sono bloccati in chiesa. Gracia e Don Anselmo vengono portati in sagrestia, perché Gracia si sente male durante l’invasione; la Montenegro e Raimundo vengono invece ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di giovedì 27 settembre 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di giovedì 27 settembre 2018: Graciano Larraz e i suoi uomini interrompono le nozze di Prudencio e Julieta e irrompono in chiesa armati. I rivoltosi hanno deciso di ribellarsi e di conseguenza attaccano la caserma e il municipio. Carmelo non ha più alcun potere… Fe si impaurisce per via dei ribelli e si rinchiude nella sua bottega insieme ad Adela… Adela raggiunge suo marito Carmelo e così Fe capisce ...

ANTICIPAZIONI IL SEGRETO/ Puntata serale 26 settembre : Julieta a un bivio - Prudencio o Saul? : Il SEGRETO, ANTICIPAZIONI Puntata serale 26 settembre: il giorno delle nozze di Julieta e Prudencio è arrivato, ma Saul tenta l'ultima mossa per impedirlo.(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 16:00:00 GMT)

Il SEGRETO Anticipazioni 26 settembre 2018 : la puntata in prima serata su Rete 4 : Gli episodi de Il Segreto in onda stasera su Rete 4 verranno replicati su Canale 5 rispettivamente giovedì 27 e venerdì 28 settembre 2018.