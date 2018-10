Il Segreto Anticipazioni prossima puntata | 4 ottobre | il piano per salvare Francisca

IL Segreto - cosa succede giovedì 4 ottobre 2018 / Anticipazioni puntata : Anticipazioni Il SEGRETO di giovedì 4 ottobre 2018: Graciano Larraz e i suoi uomini hanno condannato a morte Donna Francisca. Raimundo, Saul e Pudencio desiderano aiutare Francisca a fuggire da Puente Viejo ma la Montenegro, temendo che possano condannare a morte anche loro, li prega di non fare passi azzardati. Consuelo ipotizza una soluzione e sia Prudencio che Julieta ritengono che l’idea sia ottima… Da non perdere: diventa fan ...

Il Segreto Anticipazioni : PRUDENCIO non concede l’annullamento a JULIETA : Non ci sarà pace per JULIETA Uriarte (Claudia Galan) e Saul Ortega (Ruben Bernal) nei prossimi episodi italiani de Il Segreto. Dopo essere fuggita da un tentativo di violenza da parte del marito PRUDENCIO (Josè Milan), la stessa JULIETA rivelerà a Saul che qualche mese prima lo aveva lasciato poiché Francisca Montenegro (Maria Bouzas) aveva minacciato di farlo condannare a morte per l’assassinio del suo professore universitario. Tutto ...

Il Segreto Anticipazioni ottobre : Severo trova Carmelito - Dolores si sposa - Nicolas fugge : Il Segreto con le sue anticipazioni di ottobre non smette di sorprendere gli affezionati telespettatori. Puente Viejo è funestata dalla rivolta operaia con a capo Larraz, che culminera' nell'inattesa condanna a morte di Francisca Montenegro. Severo continua la sua ricerca disperata del figlio Carmelito, che finalmente giungera' al lieto fine. Inoltre Dolores e Triburcio, nonostante le perplessita' di Hipolito, convoleranno a nozze, allietando il ...

Il Segreto Anticipazioni 4 ottobre 2018 : Francisca è stata condannata a morte e quando sembra tutto perduto, Consuelo trova una soluzione per salvarla dalla fucilazione.

Il Segreto Anticipazioni ottobre : Prudencio e Nazaria si baciano - Francisca si salva : Le puntate de Il Segreto in onda a ottobre su Canale 5 saranno ricche di colpi di scena e novita' inattese per molti abitanti di Puente Viejo, come svelano le anticipazioni spagnole basate sugli episodi gia' trasmessi su Antena 3. Protagonista assoluta sara' come spesso accade donna Francisca Montenegro, che questa volta riuscira' a cavarsi dai guai nei quali si trovera' a causa della rivolta degli operai guidati da un Graciano Larraz davvero ...

Il Segreto - anticipazioni : FERNANDO MESIA torna a Puente Viejo! : A Il Segreto, i prossimi mesi saranno caratterizzati da una serie di ritorni storici nel cast: il primo a riaffacciarsi inaspettatamente nelle vicende ambientate a Puente Viejo sarà il perfido FERNANDO MESIA (Carlos Serrano); scopriamo insieme in che maniera il figlio del defunto Olmo (Iago Garcia) si reinserirà nelle storyline… Tutto inizierà nel momento in cui Francisca Montenegro (Maria Bouzas) sparirà nel nulla: le anticipazioni segnalano ...

Il Segreto Anticipazioni : ALFONSO apprende che EMILIA è stata violentata! : Nei nostri recenti post dedicati alle anticipazioni de Il Segreto vi abbiamo ampiamente parlato dell’arresto di EMILIA Ulloa (Sandra Cervera) e ALFONSO Castañeda (Fernando Coronado): tutto avrà inizio quando il generale Simon Perez De Ayala (Chema Adeva) attenterà alla vita di Fe Perez (Marta Tomasa Worner) pur di capire dove si sia nascosto il fuggitivo Nicolas Ortuño (Alejandro Siguenza), l’assassino del figlio Tomas (Miguel Angel ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Francisca riceve una minacciosa foto di Raimundo : Francisca abbandona Puente Viejo dopo aver ricevuto un'immagine del volto di Raimundo con gli occhi bruciati!

IL Segreto - cosa succede mercoledì 3 ottobre 2018 / Anticipazioni puntata : Anticipazioni Il SEGRETO di mercoledì 3 ottobre 2018: puntata pomeridiana su Canale 5 – Irene riceve la visita di una suora, alla quale chiede la verità sulla sparizione di suo figlio. Larraz annuncia a Donna Francisca che potrebbe essere accusata e condannata a morte. puntata in prima serata su Rete 4 – Francisca si trova sempre prigioniera di Graciano, il quale pensa di servirsene come ostaggio per una sua eventuale fuga. ...