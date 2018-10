Luca Traini condannato a 12 anni : il raid xenofobo dopo l'omicidio di Pamela Mastropietro : Il 3 febbraio scorso il 29enne aveva sparato dalla sua auto per le vie di Macerata a 6 migranti. Il giorno prima era stato...

Il raid xenofobo di Macerata - 12 anni a Luca Traini Riconosciuto l’odio razziale : L’estremista di destra sparò il 3 febbraio scorso nel centro della città marchigiana contro sei migranti. Il procuratore Giovanni Giorgio aveva chiesto 22 anni per strage aggravata dall’odio razziale ridotti a 12 per via della scelta del rito abbreviato