Il pentito di mafia chiede un milione alla Rai | «Nella fiction sono un mostro | mia figlia

Il pentito di mafia chiede un milione alla Rai : «In quella fiction sono un mostro - mia figlia non mi parla più» : Lui si chiama Pasquale Di Filippo , faceva parte di Cosa Nostra ma ora è un pentito : è grazie a lui che fu arrestato Leoluca Bagarella , cognato di Totò Riina e uno dei boss più spietati della mafia , ...

Mafia - beni sequestrati al “tesoriere” di Messina Denaro. pentito di ‘ndrangheta : “Parlava per conto del cognato del boss” : C’era pure un progetto edilizio da realizzare insieme, tra calabresi e siciliani. E lui, Giovanni Savalle, “poteva parlare in nome e per conto” di Michele Alagna, commercialista di Castelvetrano, cognato del superboss Matteo Messina Denaro, attorno al quale negli ultimi mesi continua a stringersi il cerchio dell’AntiMafia con operazioni che stanno facendo terra bruciata del cerchio che protegge la sua latitanza e il ...