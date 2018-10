Il pentimento di Luca Traini | Scusate | ho sbagliato

huffingtonpost

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) Ildi. ", ho", ha detto l'autore del raid a colpi di pistola nel quale rimasero feriti 6 migranti a Macerata, durante il processo con rito abbreviato (a porte chiuse) in Corte d'Assise."Non provo nessun odio razziale - ha aggiunto leggendo frasi scritte su fogli - volevo fare giustizia contro pusher per il bombardamento di notizie sullo spaccio diffuso anche a causa dell'immigrazione: anche la mia ex fidanzata assumeva sostanze. In carcere ho maturato una nuova cognizione dei fatti".