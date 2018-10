Il Pd alla ricerca del candidato unitario

Diritto alla scienza e libertà di ricerca - l'Italia è al 26esimo posto : L'Associazione Luca Coscioni presenta l'indicatore del Diritto alla scienza. I Paesi sono stati valutati e confrontati sulla base di quattro aree: Tecnologie di riproduzione assistita, ricerca con ...

Calciomercato Atalanta - alla ricerca di rinforzi : ecco tutti i nomi sul taccuino : 1/7 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Ricerca - le baby-giraffe ereditano il ‘disegno’ delle macchie dalla mamma : Grandi, piccole, perfettamente tonde o deliziosamente irregolari: le macchie tipiche dello spettacolare manto delle giraffe e il modo in cui si distribuiscono su tutto il loro corpo vengono trasmessi dalla madre al cucciolo, secondo un nuovo studio condotto da Ricercatori della Penn State. Lo studio rivela anche che la sopravvivenza delle giovani giraffe è correlata allo stesso manto, che può aiutare o meno a camuffarsi al meglio per difendersi ...

Basket - FIBA Europe Cup 2018-2019 : la Dinamo Sassari alla ricerca del pass per la fase a gironi : Inizierà domani alle 20:30 l’avventura in Europe Cup della Dinamo Sassari. La squadra sarda affronterà, in un match di andata e ritorno, i portoghesi del Benfica. I ragazzi di coach Vincenzo Esposito, subentrato a Zare Markovski, si giocheranno l’accesso alla fase a gironi della competizione, dove è già presente Varese. La preseason è andata molto bene (10 vittorie e 2 sconfitte) e la compagine italiana cercherà di tramutare la buona ...

Ricerca : grazie alla terapia genica - svelato l’albero genealogico della staminali nel sangue : Bastano poche settimane, a seguito di un trapianto di midollo, perché l’intero tessuto sanguigno, comprensivo di un sistema immunitario funzionante, si rigeneri. Comprendere come avviene questo processo permetterebbe di migliorare efficacia e sicurezza dei trapianti, con implicazioni per il trattamento di moltissime patologie diffuse, dai tumori alle malattie autoimmuni. Attraverso le analisi di follow-up dei primi bambini trattati con terapia ...

Bergamo - fuga in Vespa dopo aver sparato alla ex moglie/ Ultime notizie - ancora ricercato Salvatore D’Appolito : Bergamo, fuga in Vespa dopo aver sparato alla ex moglie: Ultime notizie, è ancora ricercato il piastrellista Salvatore D'Appolito. Il giallo della targa del camper(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 17:48:00 GMT)

Diecimila visitatori alla Notte europea dei ricercatori : ... tra longevità ed alimentazione, passando per gli esperimenti di fisica e chimica, il lavoro della Scientifica e dei Ris, i concorsi sulla "Donna di scienza" e "Stars-StoryTelling acitivities of ...

Prima di salire sul palco Bernard Dika, 20 ...

Mille dottori di ricerca incontrano le aziende alla prima 'Borsa della Ricerca forDoc' : VERONA - Lunedì 1 e martedì 2 ottobre si terrà al Palazzo della Gran Guardia di Verona la Borsa della Ricerca forDoc, il primo appuntamento nazionale dedicato all'inserimento professionale dei PhD e ...

Pozzilli e Caserta - tutti pazzi per la scienza : migliaia di visitatori alla Notte dei ricercatori - : Questi ultimi devono comunicare con il mondo scientifico al fine di garantire al cittadino un'informazione corretta sulle ricerche in corso e sulle implicazioni cliniche. In tale ambito spesso si ...

Potenza - il mondo della ricerca si apre alla città : Centinaia di centri di ricerca, migliaia di ricercatori in tutta Europa apriranno le porte al grande pubblico portando la scienza nelle strade della città, tra cittadini, giovani e studenti. Anche in ...

Notte Europea dei Ricercatori 2018 - dalla guida di un rover con lo smartphone alla discoteca delle molecole : tutti gli eventi : Per chi ha sempre sognato di poter parlare con un astronauta, interrogare un professore o assistere a un esperimento è l’occasione giusta. I Ricercatori escono dai laboratori per aprirli al pubblico. Torna la Notte Europea dei Ricercatori, la più importante manifestazione Europea di comunicazione scientifica, promossa dall’Unione Europea, che da 13 anni porta la scienza tra i cittadini di tutte le età. L’appuntamento è per il 28 settembre, ...

Eugenio Boer : il ristorante senza menù alla ricerca dell’emozione : Uno chef di alta scuolaUno sguardo sul mondoOmaggio a BergeseIl gioco futuristaUn'unica sala, raffinata in stile anni '70Il verde vinceI classici, sempre perfettiL'importanza del recupero (intelligente)Eugenio Boer is back. E i suoi fan (più di quelli che uno si immagina) sono felici. Il barbuto 40enne italo-olandese è molto amato sotto la Madonnina: dopo aver passato un mare di tempo a imparare da chef importanti come Gaetano Trovato e Norbert ...

LA NOTTE DEI RICERCATORI - L'atteso evento alla Neuromed - il futuro dell'Europa passa attraverso la scienza : Proprio le storie di giovani che fanno ricerca grazie ai programmi europei saranno il punto di partenza per una riflessione alla quale parteciperanno esponenti del mondo scientifico e della salute. E ...