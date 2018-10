Il Papa | «Non lasciamo i giovani in balia dei mercanti di morte»

Papa Francesco - un uomo di parola : il film di Wim Wenders spiega perché Bergoglio a molti non piace : Il film di Wim Wenders su Papa Francesco, che sarà proiettato nelle sale italiane questa settimana, è perfetto come la pennellata di un disegno giapponese. Novanta minuti che portano lo spettatore a stare faccia a faccia con il pontefice, impegnato a rimescolare profondamente le carte nella Chiesa cattolica. Perfetto perché partecipando al lungo colloquio con Jorge Mario Bergoglio, arrivato sul trono di Pietro dalla “fine del mondo”, lo ...

Temptation Island Vip - Andrea Zenga shock : “è da 12 anni che non sento mio papà Walter” : 1/13 Foto Instagram ...

Rai2 non gradisce Antonio Ricci. Il papà di Striscia : «L’editto Fabiano è una discriminazione gaglioffa e inconcepibile». La risposta della rete : Antonio Ricci ed Enzo Trapani Andrea Fabiano contro Antonio Ricci e viceversa. Dalle parti di Striscia la Notizia, fanno sapere che qualche mese fa Antonio Ricci è stato contattato da Giorgio Verdelli, autore Rai e amministratore unico di Sudovest Produzioni, che gli ha chiesto di intervistarlo per un programma di Rai2 dedicato a Enzo Trapani. Ricci, di solito molto restio a parlare davanti ai microfoni, in questo caso aveva accettato: ha sempre ...

L’appello dei delfini a Papa Francesco : “non siamo animali di serie B - aiutaci a fermare i massacri di cui siamo vittime” : In occasione del “World Animal Day”, e della celebrazione della giornata di San Francesco (patrono degli animali), il 4 ottobre, Marevivo rivolge, con una lettera, un appello a Papa Bergoglio affinché con la sua voce autorevole aiuti a fermare il massacro di delfini e balene. Già nella sua enciclica “Laudato Sì”, il Pontefice ha invitato l’uomo a trasformarsi da predatore a custode del Creato, infondendo grande speranza per il cambiamento ...

Eutanasia - Papa : se c'è amore il malato non chiede di morire : Papa Francesco interviene sul fine vita e afferma che se c'è amore 'l'ombra negativa dell'Eutanasia' scompare o diviene quasi inesistente. 'Stiamo vivendo quasi universalmente una forte tendenza alla ...

Papa - prima di giudizi non diamo scandalo : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 30 SET - Gesù è "libero", "non è limitato da alcun confine o da alcun recinto" e "vuole educare" anche noi "a questa libertà interiore". Lo ha detto il Papa all'Angelus ...

Angelus Papa Francesco “Chiesa non cresce per proselitismo”/ Il Pontefice rivolge una preghiera all’Indonesia : Angelus Papa Francesco “Chiesa non cresce per proselitismo”. Il Pontefice rivolge una preghiera all’Indonesia, devastata dal terremoto e dallo tsunami: "Un'Ave Maria per le vittime"(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 13:21:00 GMT)

Abusi - Papa invita fedeli a preghiera : diavolo non prevalga : Città del Vaticano, 29 set., askanews, - Sullo sfondo dell'emergere dello scandalo degli Abusi sessuali nella con conseguenti polemiche virulente all'interno della Chiesa, Papa Francesco, nel giorno ...

Andrea Iannone : Il pilota Paparazzato mentre parcheggia sul posto riservato ai disabili… Guarda le FOTO : Il centauro – pizzicato dal settimanale Oggi – lascia il suo bolide in un’area vietata. Poi si attacca al cellulare. L'articolo Andrea Iannone: Il pilota paparazzato mentre parcheggia sul posto riservato ai disabili… Guarda le FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Belen Rodriguez è innamorata? / Paparazzata con un altro - Andrea Iannone furioso : “Bieco gossip!” : Dopo la rottura con Andrea Iannone c'è un altro uomo nella vita di Belen Rodriguez? La showgirl è stata Paparazzata di recente insieme a dei misteriosi amici...(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 10:48:00 GMT)

Papa : vescovi cinesi non funzionari - scelti con le comunità : Città del Vaticano, 26 set., askanews, - Nel messaggio che ha inviato oggi 'ai cattolici cinesi e alla Chiesa universale' dopo un 'accordo provvisorio' siglato sabato scorso da Santa Sede e Governo ...

