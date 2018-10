Il nuovo aggiornamento di The Sims 4 è stato posticipato ma avrà nuovi contenuti

Su Gmail non è più possibile disattivare l’aggiornamento al nuovo design : Google ha cambiato il look a Gmail già da qualche tempo e ora ha reso obbligatorio, per gli account personali, il passaggio al nuovo design. L'articolo Su Gmail non è più possibile disattivare l’aggiornamento al nuovo design proviene da TuttoAndroid.

Questo trucco potrebbe aiutarvi a forzare il nuovo aggiornamento di Wear OS 2.0 sul vostro smartwatch : Alla fine della scorsa settimana Google ha iniziato a distribuire il nuovo aggiornamento di Wear OS 2.0 agli smartwatch. Un utente di reddit ha suggerito una procedura che permette di ingannare gli orologi e forzare l'avvio dell'aggiornamento. L'articolo Questo trucco potrebbe aiutarvi a forzare il nuovo aggiornamento di Wear OS 2.0 sul vostro smartwatch proviene da TuttoAndroid.

Scattato il 2 ottobre un nuovo aggiornamento per Honor 8 : anticipazioni varie : In Italia ci sono ancora possessori di un Honor 8 che non hanno ricevuto l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Pochi, ma ci sono. Eppure in giro per il mondo si parla già di un altro upgrade per uno smartphone che qui da noi risulta essere ancora molto popolare. Dopo aver analizzato la prima questione con un approfondimento, grazie anche alle parole della divisione italiana, oggi 2 ottobre bisogna prendere atto di quello che sta ...

Lawnchair riceve un nuovo aggiornamento con numerose novità provenienti da Android 9 Pie : Lawnchair Launcher si aggiorna con numerose novità, nella nuova versione Alpha che porta alcune funzioni di Android 9 Pie e novità grafiche. L'articolo Lawnchair riceve un nuovo aggiornamento con numerose novità provenienti da Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

NoiPa - comunicato ufficiale sul nuovo servizio ‘consultazione pagamenti’ : l’aggiornamento : La pagina ufficiale della piattaforma della Pubblica Amministrazione, NoiPa, ha informato in merito all’introduzione del nuovo servizio per la consultazione dei pagamenti. A questo proposito, rammentiamo che, sin dalla giornata di oggi, lunedì 1° ottobre 2018, è possibile visionare l’importo relativo al cedolino stipendio del mese in corso, proprio grazie a questa nuova funzione che riguarda il personale scolastico che sta svolgendo ...

The Crew 2 : disponibile un nuovo aggiornamento su tutte le piattaforme : Ivory Tower ha supportato fin dal day one il suo The Crew 2 con patch minori, oggi è però la volta di un mega aggiornamento, Gator Rush che introduce una valanga di nuovi contenuti.Come riporta Gamingbolt, tra i contenuti troviamo l'introduzione della gara Live Xtreme Series e una modalità free roaming per tutti oltre a 3 nuovi tipi di hovercraft. disponibile inoltre Asso, un nuovo livello di difficoltà che permetterà di guadagnare oggetti ...

WhatsApp : foto e tanto altro - col nuovo aggiornamento cambia tutto : WhatsApp è in fase di rivoluzione. Forse in concomitanza del luovo lancio degli iPhone o forse per una semplice coincidenza, l’azienda di Menlo Parà ha dichiarato che nei prossimi giorni tante saranno le novità di cui gli utenti potranno beneficiare. La scorsa settimana abbiamo parlato del “dark mode” ovvero del sistema che permetterà agli smartphone che utilizzano il sistema di messagistica targato Zuckerberg, di risparmiare gran parte ...

Rising Storm 2 : Vietnam introduce nuova modalità a 62 giocatori col nuovo aggiornamento : Un nuovo aggiornamento disponibile per Rising Storm 2: Vietnam introduce un'interessante nuove modalità di gioco a 62 giocatori, nella quale potremo scegliere di giocare tra le forze del Nord o del Sud, riporta VG247.L'aggiornamento, ora in uscita su Steam dopo un periodo di beta, permette ai giocatori di combattere per il controllo di territori chiave del periodo tra il 1965 e il 1975. Le forze e la disponibilità delle armi si varieranno a ...

Apple Music supporta Android Auto con il nuovo aggiornamento : Gli sviluppatori di Apple Music, proprio durante gli scorsi giorni, hanno rilasciato un nuovo importante aggiornamento dell’applicazione ufficiale: numerosi sono stati i miglioramenti apportati. La […] L'articolo Apple Music supporta Android Auto con il nuovo aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Surface Pro 2017 : il nuovo aggiornamento firmware migliora la stabilità della batteria : Microsoft ha rilasciato recentemente un nuovo aggiornamento firmware dedicato a tutti gli utenti in possesso del Surface Pro 2017 sia in variante LTE che WI-FI only migliorando leggermente la stabilità della batteria. Changelog Surface System Aggregator – firmware 234.2317.257.0 improves battery stability. Download Per effettuare l’aggiornamento, vi basta recarvi in Sistema > aggiornamento e Sicurezza > Windows Update e cliccare sul ...

Recupera il passo il Samsung Galaxy S7 Wind : aggiornamento nuovo di zecca il 18 settembre : Il Samsung Galaxy S7 Wind viene finalmente aggiornato ad un nuovo firmware. Dopo una periodo piuttosto lungo di sostanziale immobilismo, ecco che l'ex top di gamma 2016 serigrafato per l'operatore arancione riceve un pacchetto che, se pur non è l'ultimissimo previsto per il modello, smuove decisamente le acque. Per lo smartphone di punta di due generazioni fa, il nuovo firmware ora in distribuzione è quello con build XXS2ERH6. La data di ...

Subaru BRZ - nuovo aggiornamento per la coupé : A pochi giorni dal debutto in Giappone, la Subaru ha svelato anche negli Stati Uniti la gamma rinnovata della BRZ. Sembra dunque lecito ipotizzare che nelle prossime settimane la versione aggiornata della coupé possa arrivare anche sul mercato europeo: non è infatti da escludere che la Casa delle Pleiadi voglia attendere il prossimo Salone di Parigi (4-14 ottobre) per lanciare il model year 2019 della sportiva.Anche in serie speciale. ...

Finalmente GPU Turbo per Honor 9 Lite : tutto sul nuovo aggiornamento di settembre : In queste settimane ci siamo concentrati su Honor 9 Lite esclusivamente dal punto di vista commerciale, come avrete notato dal nostro ultimo punto della situazione in merito alle migliori offerte disponibili sul web. Complice un prezzo molto aggressivo in relazione alla sua scheda tecnica, questo device ha fatto registrare interessanti vendite che gli hanno fatto guadagnare ben presto apprezzabili quote di mercato. Tuttavia non bisogna ...

Incursione di settembre sul Samsung Galaxy S7 : il nuovo aggiornamento in UK : Impressioni di settembre per il Samsung Galaxy S7, nel senso che l'indimenticato ex top di gamma asiatico sta appena iniziando a ricevere l'aggiornamento con la patch di sicurezza di questo mese, attraverso la serie firmware G930FXXS3ERHD, che ha visto iniziata la propria diffusione a partire dal Regno Unito, come riportato da SamMobile. La patch di settembre è chiamata a correggere nove vulnerabilità critiche all'interno del sistema operativo ...