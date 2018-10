Il Napoli fa emozionare | la squadra di Ancelotti non molla mai | primo posto del girone

calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 ottobre 2018) E’ ungrandi firme quello che è sceso in campo nella gara di Champions League contro il Liverpool, ladi Carloha dominato contro i vice campioni d’Europa disputando una partita ben condotta e studiata alla grande dall’allenatore. Ilha tenuto bene il campo per tutta la partita e non è mancata la sfortuna come in occasione della traversa di Mertens, quando la partita sembrava indirizzata verso lo 0-0 la rete di Insigne, sempre più trascinatore di questa. San Paolo in delirio enel, un risultato incredibile considerando la forza degli avversari. Nonostante due sconfitte tra campionato e Champions ilsi è dimostrato una delle migliori squadre, anche contro la Juventus non ha sfigurato e molte delle chance di qualificazione in Champions passeranno dalla prossima partita, di fronte il Psg in un match ...